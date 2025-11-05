Esto encontró el Ministerio Público en una propiedad de Magdaleno Meza

El Ministerio Público realiza desde el lunes un allanamiento en una propiedad del fallecido Magdaleno Meza en el occidente de Honduras.
El operativo de allanamiento incluye una excavación en una porción de terreno de la propiedad. Este miércoles, la Fiscalía comunicó sobre los primeros hallazgos de estas acciones.
"Hasta el momento se han encontrado al menos 30 barriles con metilamina", reveló el Ministerio Público a través de redes sociales.
El MP indicó que esta sustancia química es utilizada para la elaboración de drogas sintéticas y recipientes con soda cáustica, entre otros indicios.
La propiedad donde se efectúan estas acciones está ubicada en un sector del municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán.
Agentes de la Atic, detectives de la DLCN, miembros de la DNII, unidades de las Fuerzas Armadas, Escuadrón Antibombas y el Cuerpo de Bomberos participan en esta acción del Ministerio Público.
El operativo del Ministerio Público continuará en esta propiedad de Nery Orlando López Sanabria en busca de más indicios y muestras de sustancias ilícitas.
Magdaleno Meza, también identificado como Nery Orlando López Sanabria, fue un presunto narcotraficante hondureño.
De acuerdo con las investigaciones, estaba implicado en tráfico de drogas y tenía vínculos con envíos de cocaína documentados que supuestamente involucraban al exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández y al expresidente Juan Orlando Hernández (“JOH”).
Nery Orlando López Sanabria fue arrestado en junio de 2018 por agentes de la Policía Militar y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
Ese mismo año, López fue asesinado por otros presos. El suceso ocurrió en horas de la mañana y quedó registrado en las cámaras de la cárcel conocida como El Pozo.
En junio de 2023, la esposa de Magdaleno Meza, Erika Yulissa Bandy García, fue acribillada a balazos dentro de una panadería en San Pedro Sula.