En audiencia inicial el sospechoso de quitarle la vida a Brenda Janeth

"Luego de la llamada, le hice varias y nunca me contestó, cuando trajo el cuerpo, mi hija ya estaba muerta", relató. "Ella murió en la casa y no en el carro como algunos dicen", agregó. La pareja de Brenda le dijo a Florinda que su hija había estado despierta hasta en la madrugada. "Él me dijo que estaba con diarrea porque le habían hecho unos pasteles que le habían caído mal", contó la progenitora de la infortunada dama.