En audiencia inicial el sospechoso de quitarle la vida a Brenda Janeth

La audiencia inicial por el caso judicial por la muerte de Brenda Janeth Gómez Pérez (28) se lleva a cabo este miércoles en tribunales sampedranos contra Sergio David Florentino (47).
El originario de Atima, Santa Bárbara, es sindicado del delito de feminicidio agravado en perjuicio de Brenda Janeth Gómez Pérez (de 28}, cuyo cuerpo fue hallado el 10 de septiembre en el asiento trasero de una camioneta que el acusado conducía.
El reporte investigativo detalla que el día del hallazgo, agentes recibieron una denuncia sobre una mujer muerta dentro de un vehículo estacionado en el puente de los bordos de Bermejo. De acuerdo con el informe policial, el acusado pretendía trasladar el cadáver de Brenda Janeth Gómez a una funeraria para luego sepultarlo y así pasar desapercibido ante las autoridades.
Las autoridades informaron que las circunstancias del caso levantaron sospechas, por lo que se inició una serie de diligencias investigativas. Parte de ellas incluyó la realización de una autopsia para determinar la causa de muerte, fue por asfixia.
El jueves 30 de octubre, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó al hombre en la residencial Salamanca. Aunque el arresto de Florentino Díaz se efectuó sin orden judicial, la Fiscalía instruyó a la Policía su captura al considerar que existían indicios de su posible implicación en el hecho violento.
La jueza resolvió ratificar y admitir el requerimiento fiscal, convalidar la aprehensión e imponer la medida cautelar de detención judicial a Florentino Díaz. Durante la audiencia, el tribunal incorporó las actas de registro personal, de aprehensión y lectura de derechos, así como el patrón fotográfico del imputado.
Además, se declaró con lugar la extracción forense de información contenida en los aparatos telefónicos y el vaciado de datos, siempre que no se vulnere el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones. También se incorporó la prueba anticipada presentada por un testigo del caso, informó el Poder Judicial.
La madre de Brenda pidió a las autoridades investigar el caso de su hija con imparcialidad, ya que ella no tiene los recursos, pero es necesario que se haga justicia. Florinda Gómez, la madre de Brenda, dijo que a las 8:00 am de ese día, Sergio David Florentino, la pareja sentimental de su hija, la llamó para decirle que ella estaba toda morada.
"Luego de la llamada, le hice varias y nunca me contestó, cuando trajo el cuerpo, mi hija ya estaba muerta", relató. "Ella murió en la casa y no en el carro como algunos dicen", agregó. La pareja de Brenda le dijo a Florinda que su hija había estado despierta hasta en la madrugada. "Él me dijo que estaba con diarrea porque le habían hecho unos pasteles que le habían caído mal", contó la progenitora de la infortunada dama.
Doña Florinda asegura que Brenda estaba entusiasmada, ya que el hijo de ella, de apenas seis años, se alistaba para desfilar este fin de semana con motivo de las fiestas patrias. "Me dijo que no se perdería ni ese desfile ni la graduación de su hijo, ella no estaba enferma ni padecía de nada".
El miércoles 10 de septiembre, el comisario de la Policía Nacional, Cristian Nolasco, informó que este carro negro había sido detenido con un cuerpo en su interior. "Él quedó libre porque lo detuvieron por llevar un cadáver", contó la madre de Brenda.
Brenda vivía en la residencial Salamanca, nunca denunció maltratos; sin embargo, su madre dijo que últimamente había actuado extraño. "Ella era alegre, no padecía de ninguna enfermedad. Eso me tiene inquieta. Yo pido al Ministerio Público y a Medicina Forense que sean legales. Somos personas de escasos recursos, no tenemos como pagar sobornos", señaló su madre.