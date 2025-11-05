"Nadie salió a ayudarme": testimonio del repartidor que recibió un disparo por "El Burro"

“Nadie salió a ayudarme, después del disparo solo miré la sangre y me asusté pensando que me desmayaría”, relató Elmer Eleazer Castro, el joven repartidor que sobrevivió de manera milagrosa tras recibir un disparo durante un asalto cometido por Juan Carlos Luque Urbina, alias “El Burro”.
El violento hecho ocurrió en la colonia Saturno, cerca del Instituto José Trinidad Reyes, donde la cámara del casco captó el momento en que el agresor encañona al joven mientras este implora: “Ando chambeando, brother”.
“Yo lo miré, pero no le presté atención, no imaginé que me asaltaría. De repente ya lo tenía a mi lado amenazándome. Me pidió dinero, pero como me opuse, me pegó el disparo y solo se llevó mi teléfono”, contó Elmer en una entrevista.
Gravemente herido, el joven logró llegar a su vivienda, donde su madre lo acompañó al centro asistencial más cercano para recibir atención de emergencia.
“Un médico me atendió de emergencia, pero solo me sanaron y me dijeron que no era necesario sacar la bala, que me iba a quedar de recuerdo en el pecho”, recordó con preocupación.
Posteriormente, Elmer fue intervenido quirúrgicamente en el Macro Clínico Quirófano de Las Palmas, donde un equipo de especialistas logró extraerle la bala alojada en el brazo derecho. Según los médicos, el proyectil ingresó por el tórax, pasó por la axila y se alojó sin dañar órganos vitales.
“Tuvo mucha suerte el muchacho. Ya se le extrajo la bala y se elaborará el dictamen legal para entregarlo a las autoridades”, informó una fuente vinculada al procedimiento médico.
El proyectil fue remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para su análisis balístico dentro del proceso judicial. Elmer, quien estudía en el Centro Técnico Sampedrano Americano y trabaja como repartidor, se recupera satisfactoriamente.
Tras una intensa búsqueda, agentes policiales capturaron a Juan Carlos Luque Urbina la noche del lunes en el sector El Zapotal, San Pedro Sula.
El sospechoso intentó evadir a las autoridades afeitándose la barba luego de ver su rostro difundido por los medios de comunicación.
No obstante, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera su captura, en respuesta a la indignación pública generada por el video del asalto.
El testimonio del joven repartidor ha generado gran solidaridad en redes sociales, donde miles de usuarios exigen justicia por el ataque.