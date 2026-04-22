Solo tres médicos especialistas por cada 10,000 habitantes en el sector público de Honduras

Solo tres médicos especialistas por cada 10,000 habitantes en el sector público de Honduras

Además de la falta de medicamentos e insumos, el sistema público no tiene los suficientes galenos especializados para atender a la población, aumentando la mora quirúrgica y de citas.

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 21:00 /
  • Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras

El sistema de salud público de Honduras por años no solo ha padecido de la falta de medicamentos e insumos básicos, sino que sufre una carencia pronunciada de médicos especialistas para atender a los ciudadanos a nivel nacional.

La Unidad de Datos de LA PRENSA Premium analizó la relación entre la cantidad de galenos especializados por cada 10,000 habitantes con la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de la solicitud de información pública SOL-SDS-5675.

El oficio No.104-USEP-2026 detalla que hasta el pasado 4 de marzo en el sistema público se registraban 2,993 especialistas, cifra que se queda corta considerando los más de 10 millones de habitantes en Honduras. Asimismo, desglosa que hay 6,513 médicos generales, 3,474 profesionales de enfermería y 13,599 enfermeras auxiliares.

Los números anteriores se traducen en una tasa de apenas hay tres especialistas por cada 10,000 habitantes (pccdmh) en Honduras, según un cálculo de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium. Si bien no existe un estándar definido sobre cuántos médicos debería haber en el sector público, la proporción sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 6.8 especialistas por cada 10,000 pobladores, situándose el sistema hondureño por debajo de ese umbral.

Francisco Morazán es el departamento con más especialistas al contar con 1,110, reflejando que por cada 10 mil habitantes hay 6.1 galenos. Esta tasa está influenciada por la presencia de centros médicos importantes, como el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe y el Hospital de Especialides Pediátricas María.

Seguido de Francisco Morazán, se posiciona Cortés con 669 especialistas, lo que equivale a 3.4 médicos por cada 10 mil habitantes.

Este departamento también alberga hospitales importantes, como el Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez Valenzuela, adonde acuden personas de otros departamentos ya que en sus lugares de origen no siempre encuentran a los médicos necesarios para atender sus comorbilidades.

El Paraíso, Intibucá y Santa Bárbara, departamentos con una significante cantidad de pobladores, apenas disponen de un especialista por cada 10 mil habitantes.

La Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Sanitaria Prioritaria aprobada por el Congreso Nacional, con la cual se autorizó que centros médicos privados atiendan a pacientes pendientes de cirugía —una de las apuestas fuertes del Gobierno de Nasry Asfura—, también contempla la contratación de galenos especializados en el sistema público.

El artículo 3 instruye en "contratar el recurso humano asistencial y administrativo que se requiera de preferencia especializada para atender la mora quirúrgica y la dispensación de medicamentos a través de un proceso directo y simplificado en base a la necesidad"

Este rotativo intentó comunicarse con el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, para conocer cuándo iniciarían estas contrataciones y cuántos profesionales de la salud se visualiza integrar. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados vía WhatsApp.

Problemática condición

En Honduras, el déficit en la red sanitaria pública no significa que no hayan más especialistas, pues en el sector privado laboran varios galenos y se siguen abriendo más clínicas privadas.

Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), afirmó que el Estado no ha asumido un compromiso real para fortalecer el sistema público de salud, ni ha garantizado el bienestar laboral de los médicos, ni les ha proporcionado las herramientas adecuadas para desempeñar su trabajo.

"No se invierte en los quirófanos, en las salas de emergencia, en las unidades de cuidados intensivos. Nos vienen cada vez muchachos con mejores especialidades, pero no les tenemos nosotros los instrumentos necesarios para que ellos desarrollen sus habilidades y eso los termina frustrando, y prefieren irse al sistema privado de salud donde sí hay esos instrumentos, pero que no están al alcance del pueblo", lamentó Santos.

Sumado a la falta de insumos, otro factor que desmotiva a los médicos a trabajar con el Estado son los constantes conflictos en cuanto al retraso del pago de salarios, problemas administrativos, el incumplimiento de acuerdos laborales y otros compromisos pendientes por parte de Salud.

"Muchos colegas se están quedando en el extranjero porque en los otros países les abren las posibilidades y generan cantidades fabulosas de dinero y nosotros acá perdemos esos cerebros", dijo el diputado Carlos Umaña, quien integra la comisión de Salud del Congreso Nacional.

Los reclamos por parte del gremio médico hacia las autoridades gubernamentales llevan más de un mes. Los profesionales de la salud a lo largo de este tiempo se han mantenido en protestas.

Santos criticó que sus colegas en el sector público afrontan estas dificultades mientras los hospitales privados, a su juicio, se benefician a través del acuerdo que autoriza a desarrollar operaciones para atender la mora quirúrgica. Aunque reconoció que esta medida sí puede ayudar a la población, aseveró que "no han invertido ni un tan solo lempira en ningún hospital del Estado".

Otras consecuencias causadas por la falta escasez de estos médicos son el atraso en las citas de los pacientes y el aumento en la mora quirúrgica.

"Una persona que debe de ser vista, según los parámetros normales en alrededor de menos de un mes para una cita, en Honduras pasan hasta tres, cuatro, en algunas ocasiones hasta ocho meses porque no tenemos el recurso especializado en muchas áreas para atender la demanda", reconoció Umaña.

Este panorama puede repercutir en los pacientes de forma económica y salubre. Un claro ejemplo son los pacientes oncológicos que buscan atención en el hospital San Felipe. El retraso en las atenciones puede traducirse en un riesgo de que su estado de salud se agrave si no son intervenidos a tiempo.

El impacto en el bolsillo recae todavía en aquellos pacientes que viajan desde muy lejos por su tratamiento, pero cuando llegan y no reciben una respuesta positiva, se incurre en un gran gasto de transporte.

Especialistas por cada hospital

LA PRENSA Premium también analizó la cantidad de especialistas asignados en los hospitales y centros de salud de las regiones sanitarias de la Secretaría de Salud. No obstante, Salud notificó que nueve hospitales no facilitaron esta información: el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el Instituto Nacional Cardiopulmonar "El Tórax", el Hospital San Isidro, el Hospital Manuel de Jesús Subirana, el Leonardo Martínez, el Hospital Roberto Suazo Córdova y el Hospital Aníbal Murillo.

También se informó que no entregaron información las regiones sanitarias de Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Yoro y la Región Metropolitana de Distrito Central.

En ese contexto, el análisis se realizó con 1,207 especialistas, desconociéndose en dónde están distribuidos los 1,786 restantes.

El Catarino Rivas de San Pedro Sula es uno de los prinicpales centros asistenciales de la zona norte, pues a este no solo llegan ciudadanos de Cortés, sino también del noroccidente y el Litoral Atlántico.

Cuenta con 334 especialistas, que abarcan áreas como medicina interna, cirugía, pediatría y diversas subespecialidades.

El segundo hospital con más especialistas, de acuerdo a los datos entregados, es el Hospital María de la capital, con 75 galenos.

Le siguen el Hospital Santa Teresa de Comayagua, con 71; y el Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán, con 61; y el Hospital General del Sur en Choluteca, con 59.

Por el contrario, entre los hospitales con menos especialistas figura el de Puerto Lempira en Gracias a Dios con 24 y el Salvador Paredes en el municipio de Trujillo (Colón), con 16. El listado también incluye al hospital Santa Rosita, con 18, pero cabe aclarar que este centro se dedica a atender a personas que requieren de atención psiquiátrica.

Especialistas por área

De los 1,207 médicos se conoció cada una de sus especialidades y subespecialidades. El tipo de especialista más distribuido en la red pública sanitaria son los pediatras, con 264 registros.

En segundo lugar están los ginecólogos obstretas, con 168. Estos médicos, a diferencia de los que únicamente son ginecólogos, atienden la salud del sistema reproductor femenino y también se encargan del proceso de embarazo, parto y postparto.

En tercera posición se encuentran los médicos internistas (142), seguido de los cirujanos (128) y los profesionales en ginecología (91) galenos.

Sin embargo, en otras áreas médicas de gran importancia, la cantidad es considerablemente menor. Por ejemplo, en dermatología hay apenas nueve médicos a nivel nacional. Otras especialidades presentan una cobertura aún más limitada: seis neurólogos, cuatro reumatólogos, tres cardiólogos y dos otorrinolaringólogos.

En una escala aún más crítica se encuentran las subespecialidades, donde el déficit es más marcado. Entre ellas figuran la medicina intervencionista, la cirugía laparoscópica (enfocada en procedimientos de mínima invasión) y diversas subespecialidades pediátricas, como cardiología y gastroenterología, entre otras.

Para analizar la cobertura por tipo de especialidad, se utilizó una base de médicos por cada 100 mil habitantes (pccmh). Bajo este criterio, únicamente en seis áreas se alcanza la disponibilidad de al menos un especialista.

Por cada 100 mil habitantes, apenas hay tres pediatras y dos ginecólogos obstetras; mientras que en otras especialidades la cobertura es aún más limitada, con solo un internista, un cirujano, un anestesiólogo y un ginecólogo general.

Cabe señalar que estos cálculos pueden variar, debido a que no se dispone de cifras exactas sobre la cantidad de especialistas en algunos hospitales y regiones sanitarias pendientes de registro

El presidente del CMH vaticina que los reiterados conflictos provocarán la salida de una cantidad de médicos del sector público.

"En el hospital Leonardo Martínez Valenzuela, lo más que nos queda son dos anesteseólogos y los dos se quieren ir porque todos los que habían se fueron. Esto igual va a pasar en el Catarino Rivas, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras estén tomando medidas coercitivas dentro del sistema público de salud", advirtió.

Más apertura a especialidades

Los entrevistados enfatizan que Honduras necesita más médicos como nefrólogos, neurólogos, endocrinólogos, oncólogos y de otras especialidades y subespecialidades para dar mayor cobertura a la población.

Umaña plantea que deben crearse incentivos para atraer a los médicos a laborar en el Estado, especialmente a aquellos con especializaciones y subespecializaciones poco comunes en el país, quienes merecen una remuneración justa acorde con sus conocimientos y aportes.

Para Santos, además, se debe respetar los derechos laborales y trazar un plan para reclutar galenos en los centros y hospitales nacionales. "Si solo hay dos o tres en una especialidad, hay que permitirles que trabajen en el Seguro Social, en el Catarino, en cualquiera de los hospitales. No hay que cerrarles las puertas", expresó.

Umaña informó que en el país solo hay alrededor de 25 posgrados en Medicina. Agregó que aunque se envíen médicos al extranjero para especializarse, la cantidad es insuficiente al intentar dar abasto a las demandas de citas y cirugías.

"Lo mejor sería que nosotros, a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), empecemos a entrenar nuestro propio recurso humano de tal manera que en unos cinco a diez años podamos cuadriplicar la cantidad de especialistas que tenemos en este momento", sugirió.

Metodología

  • Los datos sobre médicos especialistas se extrajeron de la solicitud de información pública SOL-SDS-5675, en la que se desglosan los registros por tipo de especialista y por departamento.
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

