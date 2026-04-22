Solo tres médicos especialistas por cada 10,000 habitantes en el sector público de Honduras

El oficio No.104-USEP-2026 detalla que hasta el pasado 4 de marzo en el sistema público se registraban 2,993 especialistas, cifra que se queda corta considerando los más de 10 millones de habitantes en Honduras. Asimismo, desglosa que hay 6,513 médicos generales, 3,474 profesionales de enfermería y 13,599 enfermeras auxiliares.Los números anteriores se traducen en una tasa de apenas hay tres especialistas por cada 10,000 habitantes (pccdmh) en Honduras, según un cálculo de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium. Si bien no existe un estándar definido sobre cuántos médicos debería haber en el sector público, la proporción sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.bvs.hn/TMSP/pdf/TMSP159/pdf/TMSP159.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank"> 6.8 especialistas por cada 10,000 pobladores</a>, situándose el sistema hondureño por debajo de ese umbral.