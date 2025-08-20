La atención en riesgo: subespecialistas renuncian al Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras

Cinco subespecialistas que laboraban bajo contrato renunciaron en las últimas semanas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), debido a que no recibieron salario durante cuatro meses. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, informó que se trata de dos cirujanos plásticos que trabajaban en el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa durante la mañana; además de un cirujano general en la emergencia, un neurocirujano y un gastroenterólogo.

El médico pediatra lamentó "en los últimos tres meses hay colegas que por falta de pago se están saliendo de la institución. Se fueron porque no les pagaban y ellos tienen compromisos con sus familias; muchos se van para el sector privado, pues en el IHSS no tuvieron la oportunidad de tener una plaza permanente o, por lo menos, que les pagaran con regularidad". Explicó que, en el caso de cirugía plástica, actualmente solo hay un especialista en el IHSS, quien debe resolver todos los casos diarios, lo que genera una carga laboral excesiva.

Los más afectados son los derechohabientes

La renuncia de los profesionales preocupa a los derechohabientes, pues son los más afectados al quedar sin atención médica. Varios afiliados señalaron que, con la falta de médicos, deberán esperar aún más tiempo para obtener una cita y tratar sus patologías. En ese sentido, hicieron un llamado a la comisión interventora para que resuelva la situación. "Son profesionales que aparte de la especialidad tomaron otras, o sea, tenemos especialistas de 13 a 15 años de estudios universitarios que no se les da la oportunidad de entrar al sistema público. En el sector privado pueden tener éxito y estabilidad económica, pero a la población que necesita atención en el sistema público se le está privando del servicio cuando no se les da la oportunidad a estos colegas", afirmó. La falta de pago también ha motivado que otros especialistas que aún laboran en el IHSS consideren renunciar e irse al sector privado. Rodas ejemplificó el caso de un cardiólogo intervencionista que ingresó recientemente y no ha recibido salario desde hace tres meses. "En determinado momento le va a salir mejor irse a la privada, en vez de estar esperando que le paguen", expresó. El representante de los médicos del IHSS dijo no entender por qué no se han cancelado los salarios atrasados, pese a que las autoridades del Seguro anunciaron un plan para contratar más especialistas. "La institución tiene y puede contratarlos permanentemente, incluso darles un plus para asegurar que ese recurso quede dentro del Seguro Social, pero la verdad no entendemos por qué estas cosas se dan", añadió.

La deuda es de tres a cuatro meses

Henry Andino, director del Hospital de Especialidades del IHSS, justificó que la falta de pago a los subespecialistas se debe al tipo de contratación que se aplicó, la cual requiere un trámite especial. "Se les adeuda entre tres y cuatro meses, porque es un procedimiento de contratación diferente. Tuvimos que hacer contrataciones a término, que es un trámite especial y tiene una duración más amplia, y eso es lo que ha tardado", explicó. Andino señaló que este mecanismo se implementó porque la Secretaría de Finanzas eliminó un renglón presupuestario con el que se realizaban las contrataciones por sustitución.