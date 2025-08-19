Congreso Nacional abre debate sobre reforma a la Ley de INPREMA

El <b>Congreso Nacional</b> celebró este martes el primer debate del proyecto de reforma a la <b>Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio </b>(INPREMA), iniciativa que ha generado posturas encontradas entre las diferentes bancadas.El dictamen, que tardó tres años en elaborarse, contempla la modificación de dos artículos y la <b>derogación</b> de 95 disposiciones de la normativa vigente. Entre los cambios más relevantes, se propone reducir la edad de jubilación de los docentes de 62 a 55 años, restituir las 60 rentas al gremio magisterial y modificar el esquema de gobierno interno de la institución.Otro de los puntos en discusión es la prohibición para que los dirigentes del <b>magisterio</b> puedan aspirar a cargos dentro de la estructura administrativa de<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/inpremahn/" target="_blank"> INPREMA</a>, medida que ha despertado controversia entre sectores políticos y gremiales.Durante la sesión, el presidente del Congreso, <b>Luis Redondo</b>, adelantó que el proyecto será analizado en su totalidad y que la aprobación definitiva se someterá a votación en tercer debate el próximo miércoles 17 de septiembre. Asimismo, anunció que convocará a representantes magisteriales a las instalaciones del <b>Legislativo</b>, quienes tendrán acceso a la platea.La decisión fue interpretada por<b> diputados de oposición </b>como un intento de presión hacia quienes cuestionan la reforma, en un proceso que promete mantener el pulso político en los próximos días.