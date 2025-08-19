Congreso Nacional abre debate sobre reforma a la Ley de INPREMA

Tegucigalpa

El Congreso Nacional celebró este martes el primer debate del proyecto de reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), iniciativa que ha generado posturas encontradas entre las diferentes bancadas.

El dictamen, que tardó tres años en elaborarse, contempla la modificación de dos artículos y la derogación de 95 disposiciones de la normativa vigente.

Entre los cambios más relevantes, se propone reducir la edad de jubilación de los docentes de 62 a 55 años, restituir las 60 rentas al gremio magisterial y modificar el esquema de gobierno interno de la institución.

Otro de los puntos en discusión es la prohibición para que los dirigentes del magisterio puedan aspirar a cargos dentro de la estructura administrativa de INPREMA, medida que ha despertado controversia entre sectores políticos y gremiales.

Durante la sesión, el presidente del Congreso, Luis Redondo, adelantó que el proyecto será analizado en su totalidad y que la aprobación definitiva se someterá a votación en tercer debate el próximo miércoles 17 de septiembre. Asimismo, anunció que convocará a representantes magisteriales a las instalaciones del Legislativo, quienes tendrán acceso a la platea.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La decisión fue interpretada por diputados de oposición como un intento de presión hacia quienes cuestionan la reforma, en un proceso que promete mantener el pulso político en los próximos días.