Esto se sabe sobre las cinco empresas que ofertaron por el Trep

Tegucigalpa.

En el apartado financiero, la ventaja inicial la lleva Expertia Podernet , al presentar la oferta más baja, lo que le asegura la máxima puntuación en esa categoría. El resto de empresas recibirá un puntaje proporcional al costo de sus propuestas.

La revisión contempla dos etapas: la fase técnica, que representa el 60% de la calificación, y la fase económica, equivalente al 40%.

Las cinco compañías que participan en la licitación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares ( Trep ) enfrentan este jueves y viernes el proceso de evaluación de sus propuestas.

La firma colombiana Grupo ASD, especializada en soluciones tecnológicas y logísticas para eventos electorales, tiene 42 años en el rubro y presentó una oferta de L112,048,162.00.

Las empresas Grupo ASD, Grupo Proisi, Smartmatic, Grupo MSA y Expertia Podernet , todas extranjeras, cuentan con experiencia en procesos electorales en distintos países.

No obstante, su experiencia fuera de Colombia es limitada y tampoco registra antecedentes en el tipo de Trep requerido para el proceso hondureño.

Entre 2021 y 2022 participó en el proceso electoral de su país.

En caso de resultar adjudicada, solo recogería los resultados de manera telefónica y los transferiría a otra empresa encargada de la totalización y divulgación de los resultados preliminares.

Por su parte, Expertia Podernet, consorcio mexicano especializado en software tipo SaaS para digitalización, transmisión, almacenamiento y publicación de resultados preliminares, acumula más de 26 años de experiencia y ha participado en más de 40 procesos electorales en América Latina.

El consorcio de origen mexicano presentó la oferta más baja hasta ahora en la licitación para el manejo del TREP, con una propuesta económica de L98,208,750.00.

LA PRENSA conoció que la garantía presentada por esta empresa fue mal planteada.

En tanto, Grupo MSA, consorcio argentino, ha desarrollado tecnología de software y hardware para procesos de misión crítica. Esta firma fue adjudicada en 2021 con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales en Honduras, proceso en el que solicitó la retención del 15% del contrato total debido a que los bancos hondureños se negaron a extenderle una garantía bancaria.

Durante esas elecciones, solo transmitió el 16% de los resultados. En Argentina, Grupo MSA fue seleccionado en 2015 para instalar y mantener máquinas de votación en la Ciudad de Buenos Aires. Para el actual proceso en Honduras, presentó una oferta de L128,043,440.00.

Por su parte, Grupo Proisi S.A. de C.V. tiene más de 29 años de experiencia en procesos electorales en México, con participación en 64 procesos en 19 estados de ese país. En la licitación del TREP 2025, presentó una oferta de L113,000,000.00.

Finalmente, Smartmatic, empresa fundada en Estados Unidos por ingenieros venezolanos, manejó el TREP en las elecciones primarias de Honduras, donde logró transmitir más del 90% de los resultados.

La multinacional ha participado en votaciones en Venezuela (desde 2004), Filipinas, Curazao, Estados Unidos (a través de Sequoia), Argentina, Ecuador, Bélgica, Bulgaria, Chile, Estonia, Italia, México, Reino Unido, Zambia, Bolivia, Brasil, entre otros.

Smartmatic, quien ofertó por el TREP con una propuesta de L137,390,957.00, ha enfrentado controversias por denuncias de presunta manipulación en una elección de Venezuela; errores en El Salvador en 2018 que derivaron en compensación; y ejecutivos acusados en Estados Unidos por sobornos relacionados con Filipinas.

Pruebas técnicas

La nueva prórroga para el proceso de adjudicación del TREP, aprobada por el Congreso Nacional, establece como fecha máxima el 30 de agosto para definir qué empresa operará el mecanismo de transmisión de datos.

Las cinco compañías que presentaron propuestas para la licitación del TREP serán sometidas a pruebas técnicas con el fin de determinar si cumplen los lineamientos del órgano electoral.

El jueves 21 de agosto, la comisión evaluará a Grupo ASD a las 9:00 a.m., a Grupo Proisi a la 1:00 p.m. y a Smartmatic a las 4:00 p.m.

El viernes 22 de agosto, la evaluación continuará con Grupo MSA a las 9:00 a.m. y con Expertia Podernet a la 1:00 p.m.