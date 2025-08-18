Padre Leopoldo: “Los consejeros se pidieron perdón y se abrazaron”

Tegucigalpa, Honduras.

El sacerdote llegó a la capital tras una caminata de diez días desde el kilómetro 89, en Copán, con el propósito de promover un mensaje de reconciliación entre las autoridades electorales.

El padre Leopoldo Serrano coordinó este lunes una reunión con los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa, donde solicitó que las elecciones previstas para el próximo 30 de noviembre se desarrollen con transparencia y en un ambiente de paz.

Según el padre Leopoldo, los consejeros del CNE, Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, se pidieron perdón, se abrazaron y se comprometieron públicamente a resguardar la democracia y garantizar elecciones limpias.

“Mi objetivo siempre fue que en el CNE haya paz. Se pidieron perdón y prometieron resguardar la democracia y que haya elecciones limpias”, expresó el padre Serrano al salir de la reunión.

Asimismo, aseguró que fue un “perdón limpio, que trajo alegría entre ellos. Todos aplaudieron tras perdonarse. Me voy satisfecho, ya podría agarrar el carro para irme, pero tengo la otra reunión”, dijo, en referencia a la cita que sostendrá este martes al mediodía en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro.

“Mi sacrificio valió la pena”, agregó Serrano, al destacar que la jornada se desarrolló en un ambiente de paz.

Además, el padre Leopoldo llamó a los medios de comunicación a no “echarle leña al fuego” ni provocar a los políticos.

Entre los puntos que discutirá con la mandataria figuran el diálogo, la paz y la seguridad del país. Desde el 8 de agosto, el padre Leopoldo emprendió la caminata con el objetivo de promover el entendimiento entre los líderes políticos.

El sacerdote, líder de la parroquia San Roque en Santa Bárbara, ya había realizado en junio de 2024 una caminata similar, cuando solicitó al Gobierno apoyo para los damnificados de la aldea La Reina, en Protección, afectados por las tormentas Eta e Iota.