¿Quién fue el personaje del mundo en 2025? Vote aquí

San Pedro Sula, Honduras

El 2025 estuvo marcado por tensiones políticas, emergencias humanitarias y momentos de crisis que captaron la atención global. En ese contexto, varias figuras se convirtieron en protagonistas de la agenda internacional por sus decisiones, liderazgos o posturas frente a escenarios complejos. Pero, ¿quién fue el personaje del mundo en 2025 según los lectores de La Prensa?

Para responder a esa pregunta, La Prensa mantendrá abierta esta votación hasta el 8 de enero de 2026, a las 11:59 p. m., para que los lectores puedan elegir al personaje internacional más destacado del año.

Entre los nombres propuestos figura María Corina Machado, líder opositora venezolana, reconocida por su defensa de la democracia y los derechos civiles y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025. También aparece Robert Prevost, quien asumió el pontificado como León XIV tras la muerte del papa Francisco.

Además se incluye al presidente argentino Javier Milei y Erika Kirk, destacada en debates internacionales sobre liderazgo y gestión de crisis. A la lista se suma Donald Trump, presidente de Estados Unidos.