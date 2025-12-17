Extensa lista de colonias no tendrán luz este jueves 18 de diciembre en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cofrtes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 18 de diciembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte y central de Honduras, y son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis y siete horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
La Morita, Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, municipio de San Francisco de la Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio El Rosario, municipio Yocón, municipio La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.
Zona de Cantarranas: El Zurzurral, Las Delicias, Yamaguare, Cofradía, Sicaguara, Pacayas y Joyas del Carballo.
Zonas de Guaimaca: Bo. El Centro, Bo. Abajo, Bo. Arriba, aldea Maranguiles, aldea El Naranjal, La Bolsa, aldea Ojo de Agua, La Mina, Guaimaca, Concordía, El Barro, El Carrizal, El Nance, aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima y otras zonas aledañas.
Cedros, Francisco Morazán, Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca.
San Pedro Sula: Plantel y bodegas de Tigo, res. Palencia, res. Santa Clara, res. Villa Alameda, res. Villa Alcalá, res. Angelino, res. Villa Franca, res. Villa Granada, res. Villa Sevilla, res. Villa Valencia, res. Salamanca, res. Paseo La Fuente, aldea El Carmen, col. Reina del Carmen, col. Las Colinas del Carmen, col. San Martín, El Ocotillo, col. Episcopal, col. Cosmul, colonia 14 de Febrero, col. Santa Cruz, col. Ramos, col. Magnolia, col. El Porvenir, Pozos de Suncery, Centro de Rehabilitación El Carmen, aldeas SOS.
Municipio de Concepción Copán: las aldeas Bañaderos, Aldea Nueva, Piedras Coloradas, Agua Buena, Las Pavas, Quebraditas, Las Juntas, Las Cuevas, Delicias, Debajiados, El Acayal y caseríos cercanos.