Tomás Zambrano a Libre: “Su objetivo es claro: evitar la declaratoria oficial y anular las elecciones”

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tommy Zambrano, acusó al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) de estar “jugando con el futuro del país”, al considerar que sus acciones están obstaculizando el proceso de escrutinio especial de las Elecciones Generales en Honduras.
En un mensaje dirigido “al Pueblo Hondureño, Sociedad Civil e Iglesias”, Zambrano afirmó que “no es posible que Libertad y Refundación (LIBRE), el partido de gobierno que quedó en tercer lugar y fue destruido contundentemente en las urnas, esté jugando con el futuro del país”.
Zambrano también dijo que “hoy están impidiendo, en alianza con Salvador Nasralla, que ingresen los representantes de los partidos políticos para realizar el escrutinio especial, un proceso que debe cumplirse conforme a la ley”.
Zambrano calificó estas acciones como una obstrucción directa a la voluntad ciudadana. “Esta obstrucción atenta contra la voluntad popular expresada claramente por el pueblo hondureño”, manifestó en su publicación.
Asimismo, hizo un llamado a respaldar a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), a quienes atribuyó la responsabilidad de resolver la situación dentro del marco legal.
“Las consejeras del Consejo Nacional Electoral tienen la responsabilidad de resolver conforme a la ley, y si esta situación continúa, Honduras debe respaldarlas en el cumplimiento de su deber constitucional”, indicó.
El dirigente nacionalista también cuestionó las movilizaciones promovidas por el oficialismo y acusó a Libre de buscar generar inestabilidad. “No es aceptable que LIBRE esté convocando a las calles y presionando a los empleados públicos para generar caos e inestabilidad, porque ellos se alimentan del caos”, afirmó. Foto EFE
Según Zambrano, el objetivo del partido de gobierno sería impedir la declaratoria oficial de los resultados electorales. “Su objetivo es claro: evitar la declaratoria oficial y anular las elecciones para mantenerse en el poder”, sostuvo.
Finalmente, el dirigente aseguró que el pueblo hondureño no permitirá que se gobierne al margen de la ley y expresó su respaldo a las autoridades electorales. En la imagen de La Prensa, liberales y personas afines a Libre protestaron frente a Infop.
“El familión pretende continuar gobernando a la fuerza, pero Honduras no lo va a permitir. Los buenos hondureños acompañamos a Cossette López y Ana Paola Hall, y respaldamos firmemente la decisión soberana tomada por el pueblo en las urnas”, concluyó.