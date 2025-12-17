Ministro finlandés pide perdón tras publicación racista de Miss Finlandia

"Hemos recibido varios comentarios en nuestra cuenta de X en Japón sobre estas imágenes, que se perciben como racistas y discriminatorias. El mensaje en todos los comentarios es el mismo: no viajen a este país, no viajen con Finnair", señaló a la televisión pública 'YLE' Päivyt Tallqvist, directora de comunicaciones de la aerolínea. La polémica racista, la enésima que protagonizan políticos del partido de ultraderecha desde su llegada al Gobierno en 2023, ha vuelto a tensar las relaciones dentro del Ejecutivo finlandés, que el pasado año se vio obligado a lavar su imagen pública redactando un plan de acción contra el racismo.