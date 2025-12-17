Cae El Perri: Video lo muestra entregando presunta nota extorsiva

Santa Bárbara, Honduras.

Un video que circula en redes sociales, donde se observa la entrega de una supuesta nota extorsiva a un comerciante, llevó a las autoridades a ejecutar una operación que culminó con la captura de un menor de 16 años vinculado a una estructura criminal dedicada a la extorsión en el departamento de Santa Bárbara.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes arrestaron al adolescente conocido con el alias de El Perri, señalado como presunto integrante del grupo delictivo organizado denominado Cartel de Santa Rosa.

El video muestra el momento en que un joven, vestido con camisa negra, llega a un negocio y entrega una presunta nota extorsiva a uno de los comerciantes. El operativo se desarrolló en la avenida La Independencia, en el barrio Llano El Conejo, de la ciudad de Santa Bárbara, donde las autoridades lograron ubicar al sospechoso tras labores de seguimiento e investigación. Según el informe policial, el menor tenía un rol activo dentro de la estructura criminal, encargándose de distribuir notas extorsivas, negociar los pagos con las víctimas y recolectar el dinero exigido a comerciantes de la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante la intervención, los agentes decomisaron varias notas extorsivas que presuntamente serían entregadas, así como un teléfono celular que habría sido utilizado para coordinar y realizar los cobros ilícitos. El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades competentes como supuesto responsable de extorsión, conforme a lo establecido en las leyes hondureñas.