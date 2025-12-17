Otro escándalo: Selección es denunciada por gigante y puede quedarse sin Mundial 2026

Selección potencia de su Confederación ha revolucionado el mundo del fútbol tras hacer una denuncia en donde reclama un cupo para poder aspirar a clasificar al Mundial 2026 y dejar por fuera a modesta escuadra.
La controversia rumbo al Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá apareció en escena en las últimas horas.
Esta vez el foco está en la Confederación de África, donde la Selección de Nigeria acusó a la de República Democrática del Congo al extremo de tener una oportunidad de estar en la próxima Copa del Mundo.
En la Final del Repechaje o Playoffs de las eliminatorias de África al Mundial 2026, Nigeria empató con RD Congo 1-1 y definieron el pase al Repechaje Interconfederativo en penales, donde los congoleños se impusieron 3-4 y ahora buscarán el boleto mundialista en México.
En dicho encuentro, las “Súper Águilas” perdieron en la tanda de penales frente a los congoleños, lo que eliminó a Nigeria de la competencia y permitió que la República Democrática del Congo avanzara a la fase de repechajes intercontinentales. El torneo de repechaje otorga dos cupos para el Mundial y se llevará a cabo en marzo en México. Congo disputará su oportunidad en Guadalajara contra el ganador del partido entre Jamaica y Nueva Caledonia.
Nigeria ha presentado una protesta formal ante la FIFA con el objetivo de reactivar sus posibilidades de clasificación para el Mundial de 2026. Esto surge después de denunciar que la República Democrática del Congo (RDC) habría alineado a varios jugadores no elegibles durante el partido decisivo de los playoffs africanos, que se llevó a cabo en Rabat, Marruecos, el pasado 16 de noviembre.
La Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) sostiene que el equipo rival utilizó entre seis y nueve futbolistas que no cumplían con los requisitos para representar al país africano. Se argumenta que estos jugadores, nacidos en Europa, cambiaron su afiliación internacional para competir por la RDC sin seguir los procedimientos exigidos por la ley congoleña, incluyendo mantener ciudadanía europea, lo cual va en contra de las normativas del Congo sobre doble nacionalidad.
Mohammed Sanusi, secretario general de la NFF, expresó ante la prensa: “Las reglas del Congo son claras: no se puede tener doble nacionalidad. Algunos de estos jugadores todavía poseen pasaportes europeos. En nuestra opinión, se trata de un incumplimiento que debió invalidar su participación”.
Entre los jugadores supuestamente involucrados en la Selección Nacional de Congo podrían estar Arthur Masuaku (nacido en Francia), Aaron Wan-Bissaka (nacido en Reino Unido) o Noah Sadiki (nacido en Bélgica).
De acuerdo a reportes periodísticos, directivos de la Selección de Nigeria acusaron que hubo entre seis y nueve futbolistas con pasaportes europeos que no cumplieron con los requisitos de elegibilidad para participar con la selección de RD Congo.
A pesar de las denuncias, la FIFA permitió a los jugadores competir debido a que poseían pasaportes congoleños válidos según sus estatutos para cambio de selección. La organización internacional se basó estrictamente en su reglamento sin intervenir en asuntos legales internos.
Sanusi insiste en que la autorización se concedió con información engañosa: “La FIFA no tiene la responsabilidad de verificar si los jugadores respetan la legislación de nacionalidad del Congo. Su labor es revisar que tengan pasaporte del país que quieren representar. Pero creemos que se les presentó documentación con datos falseados”.
Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una declaración oficial sobre el reclamo de Nigeria. Sin embargo, fuentes internas citadas por ESPN indican que el caso ya está bajo revisión por parte del organismo rector y se espera una resolución antes de los repechajes intercontinentales en marzo.
En una fase anterior de las eliminatorias, Sudáfrica fue sancionada con la pérdida de tres puntos por alinear a un jugador no habilitado. A pesar de esta ventaja para Nigeria, el equipo no logró capitalizarla y terminó en segunda posición detrás del conjunto sudafricano, quien también logró clasificar al Mundial.
Esta polémica se da cuando días anteriores también surgió que Surinam podría quedar descalificado y no jugar el repechaje.
La justicia de Surinam ordenó el congelamiento de las cuentas de la Federación de Futbol (SVB) luego de una demanda presentada por los grupos Oldenstam y Kurban, inconformes con el resultado de las elecciones internas. FIFA podría expulsarlos del repechaje ya que considera que cualquier intervención externa en la administración de una federación, contradice a sus estatutos.
El escándalo de Surinam ha provocado que en Honduras se pueda tener una oportunidad de ocupar ese puesto y jugar el repechaje rumbo al Mundial 2026.