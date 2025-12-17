Otro escándalo: Selección es denunciada por gigante y puede quedarse sin Mundial 2026

En dicho encuentro, las “Súper Águilas” perdieron en la tanda de penales frente a los congoleños, lo que eliminó a Nigeria de la competencia y permitió que la República Democrática del Congo avanzara a la fase de repechajes intercontinentales. El torneo de repechaje otorga dos cupos para el Mundial y se llevará a cabo en marzo en México. Congo disputará su oportunidad en Guadalajara contra el ganador del partido entre Jamaica y Nueva Caledonia.