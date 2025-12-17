Falta de diálogo entre partidos Nacional y Liberal tiene trabada la crisis electoral

San Pedro Sula, Honduras.

En medio de la creciente tensión por el retraso del escrutinio especial y la cercanía de la declaratoria oficial de las elecciones generales, los partidos Nacional y Liberal se han cruzado llamados al diálogo con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan destrabar la crisis electoral que mantiene en vilo al país. Ambas fuerzas políticas, que concentran la mayor parte del caudal electoral, coincidieron en la necesidad de priorizar la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular ante un proceso que se ha visto afectado por desacuerdos internos. Según sus dirigentes, la falta de consensos ha impedido avanzar con normalidad al escrutinio especial, etapa clave para cerrar el proceso y proceder con la declaratoria de resultados. Los llamados al entendimiento se producen cuando la fecha límite para la declaratoria está cada vez más cerca, aumentando la presión política y social. Dirigentes de ambos partidos han advertido que prolongar la incertidumbre podría generar un clima de confrontación innecesaria, por lo que apuestan a acuerdos políticos que permitan resolver los puntos de conflicto, garantizar transparencia y devolver la confianza ciudadana en el proceso electoral. La incertidumbre poselectoral que atraviesa Honduras no solo ha puesto a prueba la solidez del sistema electoral, sino también la madurez política de los actores involucrados. Entre señalamientos, presiones y narrativas de fraude, sectores civiles piden diálogo y consensos entre los partidos, anteponiendo la solución por la declaratoria y el escrutinio especial. El punto de partida es que la población acudió a las urnas y ejerció su derecho al voto. La jornada electoral, en términos generales, se desarrolló con participación y sin hechos generalizados de violencia que pusieran en duda la expresión de la voluntad popular; sin embargo, el conflicto surgió posteriormente, cuando fallas en la tecnología de transmisión y divulgación de resultados generaron retrasos, inconsistencias y un vacío de información que abrió la puerta a la desconfianza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El llamado de la sociedad civil no es a ignorar los errores, sino a abordarlos desde la vía técnica y legal correspondiente, como el escrutinio especial, previsto en la normativa electoral para estos casos, pero que hasta la fecha continúa estancado. En este contexto, el diálogo entre los partidos políticos deja de ser una opción y se convierte en una obligación democrática. Sin consensos mínimos sobre el procedimiento, los plazos y las garantías del escrutinio, cualquier resultado, por legítimo que sea, corre el riesgo de ser rechazado por una parte de la población. El diálogo debe ser serio, con reglas claras, y orientado a acordar cómo se revisarán las actas con inconsistencias, bajo qué criterios y con qué mecanismos de observación. Otra de las líneas que se busca reforzar es el rechazo a salidas políticas que desplacen el conflicto del ámbito electoral al Congreso Nacional. Pretender que el Legislativo intervenga para resolver una disputa que corresponde al órgano electoral no solo contraviene el marco institucional, sino que también profundiza la politización del proceso. La ruta correcta está definida y pasa por culminar el escrutinio especial, corregir errores materiales, verificar actas y, con base en ese procedimiento, emitir la declaratoria oficial de resultados. Cualquier atajo fuera de este esquema sentaría un precedente peligroso y debilitaría la independencia del sistema electoral.

Detenido

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó a través de su cuenta de X que más del 80% de los datos actualmente publicados en la plataforma oficial de divulgación de resultados de las eleccoines generales provienen de votos y actas procesadas directamente por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el pasado 30 de noviembre. Según explicó, estos resultados fueron cargados conforme a los procedimientos establecidos en la ley electoral, sin intervención directa del órgano electoral en la elaboración de las actas. López aclaró que el CNE únicamente mantiene la infraestructura tecnológica para la divulgación de los resultados a través de la empresa contratada legalmente, pero que no participa en ninguna etapa de la elaboración de las actas electorales, subrayando que dicho proceso es competencia exclusiva de las juntas. Con relación a la etapa actual del proceso, la funcionaria señaló que las actas que presentan inconsistencias deben ser sometidas a escrutinio especial con el objetivo de elaborar nuevas actas que cumplan con las validaciones legales requeridas. Este procedimiento está a cargo de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, las cuales deberán estar integradas por representantes de los partidos políticos acreditados. En ese contexto, enfatizó que, si bien el CNE asume una responsabilidad fundamental en el montaje y provisión de la infraestructura necesaria para el escrutinio, la mayor cuota de responsabilidad sobre la posibilidad de declarar resultados oficiales dentro del plazo legal recae en los partidos políticos a través de sus representantes en dichas juntas. Precisó que la única intervención directa del CNE en el procesamiento de resultados se limita al proceso de contingencia dos y a la verificación visual de las actas, acciones que se realizan en presencia de representantes de los partidos políticos, como garantía de transparencia. La funcionaria advirtió que los partidos políticos deben sustituir oportunamente a sus miembros acreditados para integrarse a las juntas correspondientes, ya que, de no hacerlo, el CNE estará facultado para integrarlas de otra manera, conforme a lo que establece la ley.

Multicrisis

El Partido Liberal presentó ante el CNE la sustitución de 30 personas y del encargado de logística para el escrutinio de actas con inconsistencias a nivel presidencial. Juan Diego Zelaya, dirigente del Partido Nacional, cuestionó la postura del Partido Libre al pedir Marlon Ochoa no firmar la declaratoria de resultados, lo que, a su juicio, podría derivar en un golpe institucional. “El proceso electoral fue altamente competido y participaron más de tres millones de hondureños con la esperanza de un cambio. Sin escrutinio especial no puede haber declaratoria, pero tampoco se puede permitir que un grupo pequeño secuestre la voluntad popular”, expresó el dirigente nacionalista. Zelaya reconoció que los partidos políticos tienen derecho a participar y plantear observaciones, pero insistió en que no es válido boicotear el proceso electoral. En ese contexto, afirmó que el CNE tiene una misión fundamental de llevar a término el proceso y emitir la declaratoria de elecciones, aun cuando algunos partidos decidan no integrarse a las juntas de escrutinio especial. Asimismo, recordó que el CNE convocó oportunamente a los partidos políticos para realizar el escrutinio especial y que el Partido Nacional ha estado presente desde el inicio, pero denunció que el proceso ha sido obstaculizado con acciones de caos y confrontación, lo que, a su criterio, hace inviable continuar el escrutinio con participación plena de los partidos. Ante ese escenario, el candidato a alcalde en Tegucigalpa sostuvo que el CNE debe integrar las juntas de verificación conforme a la ley, definir con quién y cómo se conforman, y avanzar sin dilataciones en la revisión de las actas con inconsistencias. “Necesitamos escrutinio especial y declaratoria, como Partido Nacional estamos a pie de bandera, atentos a las decisiones del CNE y listos para integrarnos a las mesas”, aseguró. El líder nacionalista afirmó que el diálogo entre los partidos puede concretarse en cualquier momento, siempre y cuando tenga como punto de partida la defensa de la democracia y la finalización del escrutinio especial. “En cualquier momento nos sentamos, ya existen comisiones y reuniones previas, pero lo primero es la democracia, el escrutinio y terminar este trabajo, cualquier diálogo debe empezar por allí”, expresó Zelaya, al señalar que garantizar ese paso brindaría tranquilidad al pueblo hondureño. El dirigente sostuvo que la disposición al diálogo siempre ha estado presente y reiteró que, si se convoca a una reunión formal, solo es necesario fijar la hora, al tiempo que recordó que el país no puede permitirse llegar al 30 de diciembre sin una declaratoria oficial. Por su parte, Arístides Mejía, vocero del Partido Liberal, se mostró favorable a que el escrutinio especial inicie lo más pronto posible, al advertir que el deterioro de la situación política podría ser aprovechado por el partido perdedor para generar caos. Mejía respaldó la necesidad de alcanzar acuerdos con el Partido Nacional y dijo que se solicitó una nueva reunión entre las fuerzas políticas para destrabar el proceso. “El escrutinio está trabado porque aún no se ha tomado una decisión clara sobre la totalidad de las más de 2,000 actas que deben ser revisadas. Mientras no se resuelva ese punto, el proceso seguirá paralizado”, afirmó el dirigente liberal, quien enfatizó que la incertidumbre prolongada solo incrementa la tensión política.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer, miércoles, integrantes de distintos partidos políticos, principalmente del Partido Liberal, Pinu y Libertad y Refundación, llegaron al Centro Logístico Electoral (CLE) con la intención de ingresar a las instalaciones, pero tras una decisión adoptada por el CNE se anunció la suspensión del turno A y la entrada de su personal a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), como medida preventiva para salvaguardar la integridad física de los asistentes, luego de los disturbios registrados durante la madrugada y la noche del martes. La suspensión afectó a aproximadamente 1,000 personas que debían iniciar su turno a las 7:00 am y conformar las mesas especiales de recuento y verificación de votos a las 6:00 am para un simulacro. Los disturbios también provocaron que el turno B, que ingresó la noche anterior a las 7:00 pm, tuviera que ser despachado a las 3:00 am. Los representantes partidarios permanecieron en las afueras del recinto durante varias horas de la mañana del miércoles, intentando establecer comunicación tanto con líderes de sus bases como con autoridades del CNE. Posteriormente se les informó de manera oficial que el ingreso había sido restringido de forma temporal, precisamente para evitar nuevos incidentes y proteger la vida de quienes participan en el proceso. La entrada al Centro Logístico Electoral permanece bajo fuerte resguardo de seguridad.

Anna Paola Hall, consejera presidenta, se pronunció más tarde sobre los incidentes ocurridos y recordó que, por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras continúan bajo disposición del organismo electoral para garantizar la custodia y seguridad del material electoral y del proceso hasta la declaratoria oficial de las elecciones. La Policía Nacional, por su parte, dijo, debe mantener el orden público de forma preventiva y respetando los derechos humanos. Respecto al escrutinio especial, Hall declaró que la Ley Electoral debe interpretarse de manera integral. “Cualquier persona que sabe de Derecho entiende que el texto jurídico es unitario y armónico, la Ley no se lee en pedazos”, señaló. Citó el artículo 283 y pidió que se analice en consonancia con los artículos 294, 295, 296 y demás preceptos relacionados, siempre respetando los principios constitucionales. “Lean integralmente y dejen de seguir usando verdades a medias”, remarcó. Paralelamente, el CNE se encuentra gestionando la situación de los integrantes de las juntas ante la negativa de algunos miembros a integrar las mesas, situación que ha impedido el acceso a la sala de escrutinio y ha derivado en enfrentamientos. En este contexto, el Partido Liberal remitió un listado con los nombres de posibles nuevos integrantes de las juntas con el objetivo de sustituir a quienes se han negado a participar y así permitir el avance del escrutinio especial. Una vez realizadas las sustituciones correspondientes, las autoridades electorales esperan poder iniciar el escrutinio especial; no obstante, hasta el momento no se ha definido una fecha oficial para su inicio, manteniendo la incertidumbre sobre la etapa final del proceso electoral. El codirector del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes, calificó como “penosos” los hechos registrados en los últimos días en el marco del escrutinio especial, al denunciar una negativa sostenida de representantes de los partidos Libre y Liberal para integrar las Juntas de Recuento, situación que ha impedido avanzar en una de las etapas clave del proceso electoral. Fuentes explicó que, desde el pasado domingo, algunos miembros acreditados no solo se han negado a conformar las juntas, sino que también han ingresado a las instalaciones del CNE para generar intimidación, caos y agresiones físicas contra representantes de otras fuerzas políticas. “Lo que se está demostrando es un afán de provocar incertidumbre, de que no haya certeza ni confianza en los resultados”, afirmó el funcionario. Ante este escenario, el codirector señaló que la situación se ha desbordado y no puede sostenerse, advirtiendo que no se permitirá que el proceso derive en hechos violentos “frente a todo el país”. En ese sentido, hizo un llamado directo a los partidos políticos para que instruyan a sus representantes a cumplir con su responsabilidad. “No se trata solo de no querer integrar las juntas; también se han cometido actos que obligan a tomar decisiones inmediatas”, subrayó. Fuentes informó que el CNE ha solicitado a los partidos la sustitución de las personas acreditadas que no han podido o no han querido desempeñar su función, otorgando un plazo de horas debido a la presión del tiempo. “Desde el CNE estamos listos desde hace una semana, pero dependemos de los partidos políticos, no podemos seguir paralizados”, enfatizó. Asimismo, comentó que el mecanismo utilizado por los partidos, que acreditaron hasta 200 representantes por turno, no ha funcionado, ya que muchos se han ausentado o abandonado sus puestos en reiteradas ocasiones. “Tendremos que tomar decisiones, porque este modelo no ha dado resultados”, sostuvo. En cuanto a las actas, Fuentes precisó que aquellas que presentan inconsistencias, 1,081 actas, más 37 que ya fueron aprobadas en un primer lote por el pleno de consejeros, deben pasar obligatoriamente a escrutinio especial. El resto, explicó, no presenta inconsistencias sustanciales y puede corregirse mediante revisión visual. “Hay casos en los que el sistema interpretó un uno como un siete, pero eso no amerita un escrutinio especial, ni siquiera hemos podido iniciar con el primer lote”, concluyó. La diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal, instó a actuar con “cordura y sabiduría” ante la crisis electoral que vive Honduras, enfatizando la necesidad de diálogo entre los dos principales partidos políticos. “Una vez que el CNE establezca el derecho y fundamento para admitir nuestros escritos, tendremos claridad sobre el proceso”, afirmó Espinoza, destacando que la legitimidad del resultado depende de la capacidad de ambos partidos de reconocer al ganador y actuar con responsabilidad. El Partido Liberal ya nombró comisiones y ahora esperan que el Partido Nacional haga la invitación inicial para iniciar el diálogo. Espinoza dijo que el objetivo es lograr acuerdos políticos transparentes que permitan “paz y certidumbre” al pueblo hondureño. “Queremos resolver esta crisis, será el CNE, antes de Navidad, que nos dé el regalo más grande, certidumbre y un nuevo presidente para Honduras”, aseguró. Además, hizo un llamado a que ambos partidos actúen sin imposiciones y con respeto mutuo, anticipando que el próximo año se continuarán los acuerdos en el Congreso. La parlamentaria pidió al CNE un plazo de 12 horas para que se lleve a cabo una reunión de emergencia entre liberales y nacionalistas para destrabar la crisis y avanzar en la resolución. Autoridades religiosas de Honduras hicieron un llamado a la paz, la comprensión y el diálogo en el país, en medio de la incertidumbre política y social. Carlo Magno, de la Iglesia Católica, resaltó la importancia de vivir en armonía y de reconocer la dignidad de todo ser humano. “Honduras necesita paz, comprensión y diálogo, cumplamos el mandamiento del amor, nuestro prójimo tiene dignidad”, señaló, exhortando a que la paz reine en los corazones y se manifieste en las acciones hacia los demás. Por su parte, la Confraternidad Evangélica anunció que tiene planificada una caminata de paz para exigir responsabilidad y acuerdos entre las fuerzas políticas. “Si no llegamos a un acuerdo, estaremos de nuevo en las calles en una caminata de paz antes de Navidad. La gente está lista para salir en cantidad y multitudes, buscando tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios”, afirmó el pastor Gerardo Ríos, presidente de la Confraternidad. Ambas organizaciones coincidieron en que los valores de respeto, diálogo y fraternidad son fundamentales para superar la incertidumbre y fortalecer la convivencia pacífica en Honduras, especialmente en fechas tan significativas como la temporada navideña.