Falta de diálogo entre partidos Nacional y Liberal tiene trabada la crisis electoral

El Partido Liberal presentó ante el CNE la sustitución de 30 personas y del encargado de logística para el escrutinio de actas con inconsistencias a nivel presidencial.Juan Diego Zelaya, dirigente del Partido Nacional, cuestionó la postura del Partido Libre al pedir Marlon Ochoa no firmar la declaratoria de resultados, lo que, a su juicio, podría derivar en un golpe institucional.“El proceso electoral fue altamente competido y participaron más de tres millones de hondureños con la esperanza de un cambio. Sin escrutinio especial no puede haber declaratoria, pero tampoco se puede permitir que un grupo pequeño secuestre la voluntad popular”, expresó el dirigente nacionalista.Zelaya reconoció que los partidos políticos tienen derecho a participar y plantear observaciones, pero insistió en que no es válido boicotear el proceso electoral. En ese contexto, afirmó que el CNE tiene una misión fundamental de llevar a término el proceso y emitir la declaratoria de elecciones, aun cuando algunos partidos decidan no integrarse a las juntas de escrutinio especial.Asimismo, recordó que el CNE convocó oportunamente a los partidos políticos para realizar el escrutinio especial y que el Partido Nacional ha estado presente desde el inicio, pero denunció que el proceso ha sido obstaculizado con acciones de caos y confrontación, lo que, a su criterio, hace inviable continuar el escrutinio con participación plena de los partidos.Ante ese escenario, el candidato a alcalde en Tegucigalpa sostuvo que el CNE debe integrar las juntas de verificación conforme a la ley, definir con quién y cómo se conforman, y avanzar sin dilataciones en la revisión de las actas con inconsistencias. “Necesitamos escrutinio especial y declaratoria, como Partido Nacional estamos a pie de bandera, atentos a las decisiones del CNE y listos para integrarnos a las mesas”, aseguró.El líder nacionalista afirmó que el diálogo entre los partidos puede concretarse en cualquier momento, siempre y cuando tenga como punto de partida la defensa de la democracia y la finalización del escrutinio especial.“En cualquier momento nos sentamos, ya existen comisiones y reuniones previas, pero lo primero es la democracia, el escrutinio y terminar este trabajo, cualquier diálogo debe empezar por allí”, expresó Zelaya, al señalar que garantizar ese paso brindaría tranquilidad al pueblo hondureño.El dirigente sostuvo que la disposición al diálogo siempre ha estado presente y reiteró que, si se convoca a una reunión formal, solo es necesario fijar la hora, al tiempo que recordó que el país no puede permitirse llegar al 30 de diciembre sin una declaratoria oficial.Por su parte, Arístides Mejía, vocero del Partido Liberal, se mostró favorable a que el escrutinio especial inicie lo más pronto posible, al advertir que el deterioro de la situación política podría ser aprovechado por el partido perdedor para generar caos.Mejía respaldó la necesidad de alcanzar acuerdos con el Partido Nacional y dijo que se solicitó una nueva reunión entre las fuerzas políticas para destrabar el proceso.“El escrutinio está trabado porque aún no se ha tomado una decisión clara sobre la totalidad de las más de 2,000 actas que deben ser revisadas. Mientras no se resuelva ese punto, el proceso seguirá paralizado”, afirmó el dirigente liberal, quien enfatizó que la incertidumbre prolongada solo incrementa la tensión política.