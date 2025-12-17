  1. Inicio
Ana Paola Hall pide resguardo inmediato del material electoral en Infop

La presidenta del CNE solicitó presencia de fuerzas de seguridad y llamó a la comunidad internacional a mantenerse atenta.

El CNE llamó a la Policía y las FFAA, mientras el Partido Nacional acusa intentos de desestabilización por parte del oficialismo.

Fotografía: LA PRENSA
TEGUCIGALPA,

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público para que se desplacen de inmediato a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), con el objetivo de resguardar a las personas y el material electoral correspondiente a las elecciones generales 2025.

La titular del ente electoral solicitó que dichas acciones se realicen con fines preventivos y en estricto apego a la Constitución de la República, la ley y el respeto a los derechos humanos.

Conadeh pide celeridad al CNE para iniciar escrutinio especial

“Como presidenta del CNE, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que con fines preventivos se desplacen de inmediato a Infop y, en el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, protejan las personas y el material electoral de las elecciones generales 2025 que ahí se encuentra”, expresó Hall.

Asimismo, la funcionaria pidió a la comunidad internacional mantenerse atenta y documentar cualquier situación que pueda presentarse en el lugar. “Solicito a la comunidad internacional que esté atenta y documente lo que pueda ocurrir”, añadió.

Partido Nacional se pronuncia

Tras el pronunciamiento de la presidenta del CNE, el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó señalando al expresidente Manuel Zelaya de promover acciones de presión en las instalaciones donde se resguarda el material electoral.

“Mel lleva a sus violentos colectivos al almacén del CNE donde se guardan las preciadas urnas con los votos y actas que representan la voluntad de los hondureños; ahora vamos a ver de qué están hechas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, manifestó Zambrano.

El legislador cuestionó si las instituciones de seguridad actuarán en defensa de la democracia o, según dijo, responderán a intereses particulares. “Vamos a ver si están del lado del pueblo y su democracia, o del lado del familión y su deseo de generar caos y quedarse en el poder”, agregó.

Zambrano hizo un llamado directo al expresidente Zelaya y al candidato Salvador Nasralla, advirtiendo sobre las consecuencias de la confrontación política.

“En los momentos álgidos es cuando se mide a los hombres. Mel, no sigas metiendo leña al fuego al país. Nasralla, lo que te ofreció Mel no vale más que la paz y tranquilidad de las familias hondureñas”, concluyó.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
