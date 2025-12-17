Ana Paola Hall pide resguardo inmediato del material electoral en Infop

TEGUCIGALPA,

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público para que se desplacen de inmediato a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), con el objetivo de resguardar a las personas y el material electoral correspondiente a las elecciones generales 2025. La titular del ente electoral solicitó que dichas acciones se realicen con fines preventivos y en estricto apego a la Constitución de la República, la ley y el respeto a los derechos humanos.

“Como presidenta del CNE, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que con fines preventivos se desplacen de inmediato a Infop y, en el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, protejan las personas y el material electoral de las elecciones generales 2025 que ahí se encuentra”, expresó Hall. Asimismo, la funcionaria pidió a la comunidad internacional mantenerse atenta y documentar cualquier situación que pueda presentarse en el lugar. “Solicito a la comunidad internacional que esté atenta y documente lo que pueda ocurrir”, añadió.

Partido Nacional se pronuncia