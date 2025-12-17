Conadeh pide celeridad al CNE para iniciar escrutinio especial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a conducir y concluir con celeridad y transparencia los procesos de escrutinio, verificación y recuento electoral que correspondan, a fin de garantizar la certeza de los resultados y preservar la legitimidad democrática. Mediante un comunicado, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, se pronunció ante los hechos recientes reportados en el Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE, en el contexto del proceso electoral general.

El organismo defensor de derechos humanos recordó que el Estado de derecho se sustenta en la periodicidad de las elecciones, la certeza de los resultados y la alternancia en el ejercicio del poder, por lo que toda actuación estatal debe orientarse a garantizar -y no a condicionar- la conclusión oportuna del escrutinio conforme a la ley. Asimismo, el Conadeh reconoció que la reunión, la libertad de expresión y la protesta constituyen derechos fundamentales en una sociedad democrática, aunque instó a que toda movilización se desarrolle de manera pacífica, sin violencia ni daños, y sin afectar o entorpecer el funcionamiento de las instituciones electorales. En ese marco, el ente señaló la necesidad de que el CNE asegure una revisión exhaustiva de las actas con incidencias, con decisiones debidamente motivadas y basadas en criterios de trazabilidad y certeza, a fin de disipar dudas y fortalecer la confianza pública en los resultados. El Conadeh también instó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a adoptar de manera inmediata medidas de resguardo y control en el CLE y su entorno, para garantizar condiciones efectivas de seguridad y libre acceso, permitiendo que el personal del CNE y las personas acreditadas puedan desempeñar sus funciones sin bloqueos ni coacciones.