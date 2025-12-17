  1. Inicio
Ministerio Público da seguimiento a denuncias vinculadas a elecciones

El ente acusador también confirmó que el CNE solicitó el acompañamiento del Ministerio Público para el desarrollo del escrutinio especial.

Ministerio Público da seguimiento a denuncias vinculadas a elecciones

El Ministerio Público detalló que el seguimiento se realiza a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público informó que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, mantiene seguimiento a las actuaciones relacionadas con el proceso de elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025.

Mediante un comunicado, la institución detalló que dicho seguimiento se realiza a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, como parte de las acciones orientadas a garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral.

El ente acusador también confirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó el acompañamiento del Ministerio Público para el desarrollo del escrutinio especial, por lo que se encuentra a la espera del inicio formal de ese procedimiento.

En ese sentido, el Ministerio Público indicó que existe expectativa de que las solicitudes presentadas por diversos sectores de la sociedad para la realización de un recuento especial sean resueltas conforme a derecho.

El MP subrayó que dichas resoluciones deben darse sin la existencia de dolo y libres de cualquier tipo de coacción, en atención a las distintas Notitia Criminis que han sido recibidas en el contexto del proceso electoral.

