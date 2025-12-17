Estados Unidos insta al CNE a iniciar escrutinio especial y respetar la voluntad popular

Tegucigalpa, Hondurfas

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos se pronunció este miércoles sobre el proceso electoral en Honduras, instando al Consejo Nacional Electoral (CNE) a iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para concluir los resultados oficiales.

A través de un mensaje en cuenta de X, la oficina estadounidense advirtió que cualquier llamado a perturbar el orden público o a interferir con la labor del CNE tendrá consecuencias, subrayando la importancia de garantizar el desarrollo normal del proceso electoral.

Asimismo, el pronunciamiento enfatiza que la voz de 3.4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada, en referencia a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.