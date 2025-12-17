Donald Trump revelará este miércoles su agenda política 2026: ¿qué incluirá el plan?

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este miércoles por la noche un adelanto de su agenda política para 2026, en un discurso en vivo desde la Casa Blanca que marcará las prioridades de su segundo mandato y el rumbo del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de período. La Casa Blanca ha dado pocos detalles sobre el contenido del mensaje, programado para las 9:00 de la noche (hora del Este). Sin embargo, se prevé que Trump aborde temas como la economía, el comercio, la inmigración, la seguridad nacional y la atracción de inversiones, en un contexto marcado por el debate público sobre el desempeño económico y social del país.

En el ámbito económico, el mandatario podría defender su política arancelaria y los recortes de impuestos, dos de los pilares de su gestión. Encuestas recientes reflejan descontento ciudadano por el alza de la inflación y la desaceleración del empleo, aunque funcionarios de la Administración aseguran que los compromisos de inversión en nuevas fábricas permitirán revertir la caída del empleo manufacturero y mejorar la actividad económica en 2026. La política migratoria también sería parte central de la agenda, en medio de las deportaciones masivas impulsadas por su gobierno y el endurecimiento de los controles fronterizos. En política exterior, se espera que el presidente destaque sus acciones en materia de seguridad y su postura frente a conflictos internacionales. “Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”, escribió Trump en redes sociales al anunciar el discurso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el mandatario se referirá a los logros alcanzados en el último año y a los planes para el resto de su mandato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El anuncio de esta agenda se produce mientras Estados Unidos se encamina hacia las elecciones legislativas de 2026, que definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado, convirtiendo el discurso en una antesala del debate político que marcará el próximo ciclo electoral.

¿Dondé ver el discurso de Donald Trump?