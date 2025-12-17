  1. Inicio
Conmoción: matan a futbolista del Barcelona SC y a su esposa en ataque armado

El futbolista del Barcelona SC fue asesinado a disparos en plena calle junto a su esposa y su madre quedó herida. Había recibido amenazas.

¡Luto en el fútbol ecuatoriano y mundial! Asesinaron a tiros a conocido futbolista del Barcelona SC de Guayaquil, Mario Pineida, en un ataque armado en Ecuador.
El jugador del Barcelona SC, Mario Pineida, fue asesinado la tarde de este miércoles en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada y violenta de Ecuador, según confirmó el Ministerio del Interior y el club.
El defensor de 33 años fue víctima de un ataque de sicarios y la noticia está causando conmoción en todo Sudamérica.
"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", señaló la institución ecuatoriana en un comunicado.
El club de Guayaquil señaló que la noticia los tiene "profundamente consternados" y que los "enluta como familia barcelonista". Además, indicó que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en su memoria. "Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor", agregó Barcelona.
Mario Pineida nació en la localidad ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas y fue seleccionado ecuatoriano desde la categoría Sub-15 hasta la absoluta. Era el lateral de Barcelona SC de Guayaquil desde el 2016.
El hecho ocurrió en los exteriores de un local comercial de la ciudadela Samanes 4, en el norte de Guayaquil, hasta donde llegó la Policía para iniciar las investigaciones.
Según medios locales Pineida recibió un disparo frente a una carnicería en una transitada calle de la ciudad de Guayaquil, al igual que su esposa. La madre del futbolista también fue herida.
Sujetos armados al parecer lo siguieron hasta el negocio, les dispararon y asesinaron al deportista y a su pareja, dejando herida a la madre de Pineida, quien supuestamente recibió impactos de arma de fuego en uno de sus hombros. Por esta razón, una ambulancia se mantuvo en el sitio por una hora y media mientras atendían a la persona lesionada.
Testigos informaron al diario Extra de Ecuador que dos hombres en una moto “vestidos como aniñados” fueron los atacantes. “Llegaron y le dieron ‘bum, bum, bum’ y se fueron por las mismas”, aseguró uno de los testigos.
Tras ejecutar disparos, los atacantes se fugaron con rumbo desconocido. En los exteriores del local, la camioneta del jugador quedó estacionada. Fue un ataque directo contra Mario Pineida, no se ha determinado si los intentaron robar.
Con el asesinato de Mario Pineida y su esposa quedan tres hijos de 15, 13 y 1 año en la orfandad.
Mario Pineida comenzó su carrera futbolística en el Independiente del Valle, como defensa derecho o izquierdo entre 2010 y 2015.
Tras militar con el cuadro del Valle, Mario Pineida se vinculó en 2016 a Barcelona SC convirtiéndose en una de sus figuras.
En 2022, Mario Pineida pasó al Fluminense de Brasil. El equipo brasileño lamentó la muerte de su exjugador y destacó que el futbolista "llegó al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos".
Pineida también jugó en 2024 con El Nacional, de Quito, y posteriormente regresó al Barcelona, donde estos días entrenaba para el último partido del año, previsto para el próximo domingo contra el Independiente del Valle.
Mario Pineida había recibido amenazas en los días previos y había solicitado seguridad, tal y como había confirmado el presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, horas antes.
En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, el centrocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país.
Los familiares de Mario Pineida se hizo presentes en la escena del crimen y no pudieron contener el llanto desconsolado. Imágenes dolorosas se vivieron en el lugar.
Los compañeros del equipo de fútbol al que pertenecía la víctima Mario Pineida llegaron al sitio, entre ellos Gabriel ‘Loco’ Cortez, Byron Castillo, Dixon Arroyo, Octavio Rivero y José David Contreras; sin embargo, jugadores de otros equipos, como Luis Fernando León, el capitán del Club Sport Emelec, llegó al sitio.
