Conmoción: matan a futbolista del Barcelona SC y a su esposa en ataque armado

El club de Guayaquil señaló que la noticia los tiene "profundamente consternados" y que los "enluta como familia barcelonista". Además, indicó que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en su memoria. "Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor", agregó Barcelona.