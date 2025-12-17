Ana Paola Hall defiende la legalidad de los escrutinios especiales

Tegucigalpa, Honduras
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció este miércoles sobre los hechos registrados en la madrugada en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), así como sobre publicaciones que, según indicó, han abordado de manera parcial y mal intencionada el tema de los escrutinios especiales.
Hall recordó que, por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras permanecen bajo disposición del CNE en materia electoral hasta la declaratoria oficial de las elecciones, particularmente en lo relacionado con la custodia y seguridad del material electoral y del proceso en general.
Añadió que la Policía Nacional también tiene la responsabilidad de garantizar el orden público, todo ello bajo un enfoque preventivo y con pleno respeto a los derechos humanos.
No obstante, la consejera cuestionó que los hechos ocurridos en Infop no hayan sido informados oportunamente al Pleno del CNE, señalando que incluso en horas de la mañana se habría respondido que no se tenía conocimiento de lo sucedido.
“Resulta preocupante alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto electoral tan complejo”, expresó.
En relación con los escrutinios especiales, Hall enfatizó que la Ley Electoral debe interpretarse de forma integral y armónica, y no de manera fragmentada.
Señaló que el artículo 283, citado en algunas publicaciones, debe leerse en consonancia con los artículos 294, 295 y 296, así como con los principios constitucionales que rigen la materia electoral.
Finalmente, instó a realizar lecturas completas del marco legal y a evitar el uso de “verdades a medias” que, a su criterio, generan desinformación y confusión en la ciudadanía.
Ley no reconoce la figura del "voto por voto"
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras afirmó este miércoles que la ley no admite un recuento "voto por voto" total de las actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin causales legalmente acreditadas, y advirtió que esta práctica desnaturalizaría el escrutinio especial, cuyo inicio se ha visto retrasado por diversos problemas.
"La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del "voto por voto" total a nivel nacional sin causa. No existe disposición legal alguna que autorice el recuento de todas las actas para un nivel específico sin motivación probada y sin la acreditación de inconsistencias concretas", subrayó el CNE en un pronunciamiento público.
La práctica legalmente admisible es "la revisión selectiva y no generalizada" de las actas electorales, indicó el CNE, que tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios.
Aceptar un recuento generalizado en el nivel presidencial podría derivar en revisiones similares en otros niveles, "desnaturalizando el sistema de escrutinio" establecido por la ley y "actuando al margen de la ley", agregó el ente de comicios.
A casi tres semanas de las votaciones, los hondureños aún desconocen los resultados oficiales, aunque hasta ahora y con 99,80 % del escrutinio se mantiene al frente el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura - quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump - con el 40,54 % de los votos, seguido muy de cerca por el también conservador Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39,19 % de votos.