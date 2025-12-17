Ana Paola Hall defiende la legalidad de los escrutinios especiales

Tegucigalpa, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció este miércoles sobre los hechos registrados en la madrugada en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), así como sobre publicaciones que, según indicó, han abordado de manera parcial y mal intencionada el tema de los escrutinios especiales. Hall recordó que, por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras permanecen bajo disposición del CNE en materia electoral hasta la declaratoria oficial de las elecciones, particularmente en lo relacionado con la custodia y seguridad del material electoral y del proceso en general.

Añadió que la Policía Nacional también tiene la responsabilidad de garantizar el orden público, todo ello bajo un enfoque preventivo y con pleno respeto a los derechos humanos. No obstante, la consejera cuestionó que los hechos ocurridos en Infop no hayan sido informados oportunamente al Pleno del CNE, señalando que incluso en horas de la mañana se habría respondido que no se tenía conocimiento de lo sucedido. "Resulta preocupante alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto electoral tan complejo", expresó. En relación con los escrutinios especiales, Hall enfatizó que la Ley Electoral debe interpretarse de forma integral y armónica, y no de manera fragmentada. Señaló que el artículo 283, citado en algunas publicaciones, debe leerse en consonancia con los artículos 294, 295 y 296, así como con los principios constitucionales que rigen la materia electoral. Finalmente, instó a realizar lecturas completas del marco legal y a evitar el uso de "verdades a medias" que, a su criterio, generan desinformación y confusión en la ciudadanía.

Ley no reconoce la figura del "voto por voto"