Suspenden a coronel que protegía material electoral tras incidente en Infop

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con fuentes militares confiables, en lista de investigación también está el coronel Denis Omar Cardona Romero, comandante del 21 Batallón de la Policía Militar; el teniente coronel Geovanny Casco Martínez; y los tenientes Miguel Ángel Juárez y otro de apellido Zúniga. A estos dos les quieren dar de baja.

Sin embargo, este medio conoció que se trata del coronel Israel Alberto Rodríguez Oliva, comandante del batallón canino, a quien le quitaron el comando.

LA PRENSA intentó conocer a través del coronel Irwin Lara Franco, director de Relaciones Públicas de la institución militar, el nombre del oficial que fue relevado en su cargo, pero dijo desconocer quién era su compañero castigado.

"El oficial en mención fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que le sean deducidas las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares que nos rigen”, agregaron.

A raíz de esta situación, la cúpula militar se reunió el mediodía de este martes y determinó suspender a un oficial.Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas sostuvieron que “se iniciaron las investigaciones y se ha identificado al oficial superior responsable de realizar el desalojo sin la debida autorización del escalón superior, frente al portón del Infop.

Debido a su amenaza, los uniformados reaccionaron contra los protestantes, en su intento de proteger el material electoral. Ahora, los policías militares están expuestos a despidos o suspensiones, como lo ordenó la presidenta Xiomara Castro minutos después de los hechos.

Lo sucedido el lunes pasado —cuando los violentos grupos de choque fueron dispersados a punta de agua, gases y toletazos, por la Policía Preventiva y la Policía Militar cuando amenazaban las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde actualmente funciona el Centro Logístico Electoral (CLE)—, evidencia que él estaría dispuesto a permitir que colectivos de Libertad y Refundación (Libre) y simpatizantes liberales amenacen el escrutinio especial de las elecciones generales.

Mientras Roosevelt Hernández, quien está a pocas horas de dejar el poder dentro de las Fuerzas Armadas, afirma que respeta las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) al estar bajo su disposición, en la práctica ocurre todo lo contrario.

Minutos antes del enfrentamiento, según el testimonio de un militar, un ciudadano de nombre José Miguel acudió ante los militares en busca de auxilio porque en su carpa, ubicada fuera del Infop, tenía una planta eléctrica con varios botes llenos de gasolina y que temía que cayeran en manos de los colectivos, por lo que un grupo de policías militares recurrió en su ayuda.

“A eso de las 11:00 de la mañana, Roosevelt Hernández junto con la Junta de Comandantes, llegó al Infop y formó al personal militar y llamó al comandante del batallón canino teniente coronel Rodríguez Oliva, amenazándolo con relevarlo y darles de baja por reprimir a la turba que amenazaba con apropiarse de los portones”, indicó una fuente a LA PRENSA.

Seguidamente, Hernández empezó a decir “miren hijos de pu..., no están claro con la misión". Dibujó en un papel blanco un círculo y consultó: ¿Dónde están ustedes?". Adentro, la misión es cuidar las papeletas electorales, respondieron los uniformados.

Luego, expresó el jefe castrense, "me llamó el ciudadano José Miguel y me dijo que un chaparro blanco, cara de viejo, lo golpeó, que fue un militar y si él me dice quién es, ahorita se va de baja”.

Entonces “mandó a llamar a José Miguel con su seguridad, lo empezó a encarar delante de todos los oficiales y este dijo que nadie de nosotros fue, que nadie se parecía al que lo golpeó".

Posteriormente, reprodujo en audio una llamada de la presidenta donde ella expresaba: General, si algún miembro de la institución reprimió al partido Libre que se proceda legalmente a darle la baja, a lo que él respondió: 'Entendido, señora presidenta', y le explicó que ya tenía indicios de lo que había sucedido”.

Después de un momento, Hernández manifestó: “Ustedes son unos imbéciles, no se dan cuenta cómo corre el agua, no se va a llevar a cabo el escrutinio, van a pasar 15 días y nada, después eso va a pasar al Congreso Nacional”, cuyo presidente Luis Redondo “establecerá un gobierno provisional por dos años”.

Después, el general Hernández llamó al comandante del 21 Batallón de la Policía Militar, Cardona Romero, y le dijo: “Usted es el encargado de la seguridad y por eso que se abrió el portón va relevado de su cargo”.

Asimismo, mandó a llamar al teniente Zúniga, asignado al 21 Batallón de la Policía Militar, quien le expuso que “él abrió el portón para meter la planta eléctrica y los tambos de combustible". Hernández, por su parte, respondió: "Muchacho, vas de baja, que se te aplique todo el peso de la ley, tiene que haber un responsable”.

Después de recibir una llamada, expresó los siguientes improperios: “Renato Álvarez, ese hijo de pu..., basura, que es un gran arrastrado de los empresarios, mier..., ya va a ver cómo va a quedar". Mientras vertía todo tipo de improperios, los oficiales se quedaron callados para evitar alguna represión. Sin embargo, amenazó a los oficiales presentes de que si lo hablado salía a la luz pública, iba a identificar quién lo filtro, confiaron fuentes dentro de la institución castrense.

Luego, ordenó dejar entrar a un viceministro. Mientras los simpatizantes de Libre coreaban su nombre, Hernández ordenó que se procediera a reparar la carpa del alcalde Jorge Aldana, declarando que eso sería pagado por los oficiales en misión en el CNE, luego salió a reunirse con los colectivos.

En tal acto de amenazas también participó el general Héctor Benjamín Valerio Ardón, a quien perfilan como sustituto de Hernández como jefe del Estado Mayor Conjunto. Valerio Ardón manifestó que “por lo que pasó hoy con la represión de Libre, por eso el general (Romeo) Vásquez Velásquez, le pasó lo que le pasó y por eso anda huyendo hoy”, según el relato de un militar presente.

Desde Casa Presidencial confirmaron a LA PRENSA que Castro estará presente en el traspaso de mando militar este próximo jueves, pero negó saber si la presidenta aceptó toda la propuesta enviada por la cúpula militar.

El dejar hacer y dejar pasar a los simpatizantes de los dos partidos antes mencionados está en sintonía con la estrategia del caos, cuando la presidenta ordenó castigar a los militares que, este lunes recién pasado, no dejaron que los grupos anárquicos ingresaran al Infop.

“Mientras nacionalistas y liberales se confrontan por el conteo de las actas donde hay indicios de fraude, el mensaje de Hernández y de Castro es claro: permitir que las turbas saboteen la rectificación de actas y castigar a todo policía o soldado u oficial que los enfrente”, dijo un oficial militar consultado por este medio de comunicación.