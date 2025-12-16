Suspenden a coronel que protegía material electoral tras incidente en Infop

Mientras Roosevelt Hernández, quien está a pocas horas de dejar el poder dentro de las Fuerzas Armadas, afirma que respeta las decisiones del<b> Consejo Nacional Electoral (CNE) </b>al estar bajo su disposición, en la práctica ocurre todo lo contrario.Lo sucedido el lunes pasado —cuando los violentos grupos de choque fueron dispersados a punta de agua, gases y toletazos, por la Policía Preventiva y la Policía Militar cuando amenazaban las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde actualmente funciona el Centro Logístico Electoral (CLE)—, evidencia que él estaría dispuesto a permitir que<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/colectivos-libre-provocan-disturbios-afueras-infop-MO28624967" target="_blank"> colectivos de Libertad y Refundación (Libre) </a>y simpatizantes liberales amenacen el escrutinio especial de las elecciones generales.Debido a su amenaza, los uniformados reaccionaron contra los protestantes, en su intento de proteger el material electoral. Ahora, los policías militares están expuestos a despidos o suspensiones, como lo ordenó la<b> presidenta Xiomara Castro </b>minutos después de los hechos.A raíz de esta situación, la cúpula militar se reunió el mediodía de este martes y determinó suspender a un oficial.Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas sostuvieron que “se iniciaron las investigaciones y se ha identificado al oficial superior responsable de realizar el desalojo sin la debida autorización del escalón superior, frente al portón del Infop."El oficial en mención fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que le sean deducidas las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares que nos rigen”, agregaron.LA PRENSA intentó conocer a través del coronel Irwin Lara Franco, director de Relaciones Públicas de la institución militar, el nombre del oficial que fue relevado en su cargo, pero dijo desconocer quién era su compañero castigado.Sin embargo, este medio conoció que se trata del coronel Israel Alberto Rodríguez Oliva, comandante del batallón canino, a quien le quitaron el comando.De acuerdo con fuentes militares confiables, en lista de investigación también está el coronel Denis Omar Cardona Romero, comandante del 21 Batallón de la Policía Militar; el teniente coronel Geovanny Casco Martínez; y los tenientes Miguel Ángel Juárez y otro de apellido Zúniga. A estos dos les quieren dar de baja.