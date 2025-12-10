Roosevelt Hernández: "Vamos a garantizar la alternabilidad en el poder"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, reafirmó este martes el papel constitucional de la institución castrense durante las elecciones generales y la transición de mando, subrayando que su deber es garantizar el libre ejercicio del sufragio y, posteriormente, la alternabilidad en la Presidencia de la República. Hernández recordó que el artículo 272 de la Constitución establece claramente que las Fuerzas Armadas deben asegurar “situaciones importantes como garantizar el libre ejercicio del sufragio a todos los ciudadanos hondureños”, función que, según aseguró, ya se cumplió de manera profesional en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Señaló además que la institución castrense se mantiene "a la espera de los resultados que emanen de la suma del 100% de las actas de cierre originales" que el CNE deberá presentar. El jefe castrense destacó que, una vez divulgados los resultados oficiales, corresponderá a las Fuerzas Armadas "garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República", tal como lo han hecho en procesos anteriores. "Las Fuerzas Armadas continuará garantizando esa alternabilidad una vez tengamos los resultados", enfatizó.

