MOE-UE pide a políticos hondureños respetar la voluntad expresada en las urnas

Tegucigalpa, Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) reiteró este miércoles, a través de un comunicado, su llamado a los actores políticos hondureños a respetar la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre, en medio del lento escrutinio de resultados que continúa realizando el Consejo Nacional Electoral (CNE). "La MOE UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre y a preservar la legalidad del proceso en curso. La MOE UE anima a los actores políticos a hacer uso de los mecanismos de trazabilidad que pone a su disposición el CNE, así como de los mecanismos establecidos en la ley para resolver los cuestionamientos sobre los resultados electorales.La misión europea, presente en Honduras desde el 11 de octubre, desplegó 138 observadores durante la jornada electoral. En su declaración preliminar del 2 de diciembre, la MOE-UE destacó que, pese a las graves crisis institucionales que marcaron el proceso, el día de las elecciones se desarrolló de manera organizada y pacífica", reza textualmente el comunicado.

Asimismo, la misión exhortó al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a actuar con imparcialidad, cumpliendo su mandato sin permitir “obstrucciones o retrasos políticamente motivados”. Los observadores han acompañado el procesamiento de actas y la revisión de resultados de los comicios generales. En ese contexto, la MOE-UE también instó a los partidos y candidatos a utilizar los mecanismos de trazabilidad y las vías legales que el CNE y la normativa electoral ofrecen para resolver cualquier inconformidad. Finalmente, la MOE-UE pidió a todos los sectores políticos mantener la calma y evitar acciones que puedan alterar el desarrollo del proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

