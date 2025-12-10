  1. Inicio
Real Madrid frustrado, gol de City no debió contar y Xabi indigna al madridismo

Xabi Alonso se tambalea tras esta nueva derrota, su rostro lo dice todo y lo que hizo al final del partido molesta a muchos.

Las imágenes que dejó la derrota del Real Madrid 1-2 contra el Manchester City en la sexta jornada de la fase liga de la Champions League. Rostros de frustración y preocupación en el equipo de Xabi Alonso.
El estadio Santiago Bernabéu con un espetacular mosaico para recibir al Real Madrid en el partido contra el Manchester City.
El 11 titular del Real Madrid posando previo al inicio del partido contra el Manchester City.
Este fue el 11 titular que mandó el Manchester City para medirse al Real Madrid.
Kylian Mbappé, con un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda, fue suplente ante el Manchester City, en un encuentro en el que las numerosas bajas del Real Madrid, hasta siete, seis en defensa.
Mbappé, duda hasta última hora por sus dolencias, no está al cien por cien y por eso se quedó en el banco de suplentes.
El reencuentro Xabi-Guardiola. Pep dirigió a Alonso en su etapa en el Bayern Múnich y ahora se ven las caras en los banquillos.
El cariñoso abrazo entre Xabi Alonso y Pep Guardiola previo al inicio del partido entre Real Madrid y Manchester City.
El puesto de Mbappé fue ocupado por el joven delantero Gonzalo García, quien poco o nada hizo y salió en la segunda parte.
A Raúl Asencio le tocó marcar al gigante noruego Erling Haaland. Curiosa reacción del delantero del City ante la presión del español.
La primera polémica del partido. Real Madrid pidió penal por esta mano de Matheus Nunes, pero el árbitro no señaló nada y ni el VAR hizo el aviso.
Rodrygo puso a ganar al Real Madrid a los 28 minutos con un disparo cruzazo y así celebraba el brasileño.
Con rabia festejo Rodrygo su golazo ante el Manchester City. El brasileño rompió una sequía de 32 partidos sin marcar con el Real Madrid.
Rodrygo dedicó su gol a alguien especial que estaba en el palco del estadio Santiago Bernabéu.
Vinicius llegó a celebrar el gol con Rodrygo y se dieron este abrazo.
Rodrygo fue a celebrar su gol con el entrenador Xabi Alonso.
El cariñoso abrazo de Xabi Alonso a Rodrygo tras el gol del brasileño ante el Manchester City.
Nico O'Reilly estuvo atento al rebote que dejó Thibaut Courtois luego de un remate de Josko Gvardiol y marcó el gol del empate 1-1 del Manchester City.
Los jugadores del Manchester City corren a celebrar el gol de Nico O'Reilly, mientras los del Real Madrid se quejan.
Nico O'Reilly festejando su gol para el empate del Manchester City contra el Real Madrid.
¡Otra polémica! El gol de Nico O'Reilly para el empate del Manchester City no debió contar. El VAR pasó por alto una infracción de Bernardo Silva sujetando por el brazo de forma reiterada a Courtois, impidiéndole salir a disputar el balón. Era falta clara.
Xabi Alonso le reclama al árbitro francés Clément Turpin durante el partido contra el Manchester City.
Antonio Rüdiger sujetó a Erling Haaland dentro del área y el VAR avisó al árbitro para pitar penal a favor del Manchester City.
Erling Haaland no falló el penal y marcó el segundo gol del Manchester City que remontó al Real Madrid. El noruego no lo celebró tan eufórico.
El rostro de frustración de Jude Bellingham tras el segundo gol del Manchester City.
Jude Bellingham tuvo esta gran ocasión para empatar el partido, pero su vaselina se fue por encima del arco de Gianluigi Donnarumma.
Jude Bellingham no podía creer la ocasión que se falló frente al arco del Manchester City.
El rostro de preocupación de Xabi Alonso durante el partido contra el Manchester City en el Bernabéu.
Vinicius la tuvo en los últimos minutos, pero su disparo se fue muy elevado de la portería del Manchester City y así quedó el brasileño en el suelo.
El lamento de Vinicius tras no poder marcar contra el Manchester City. El brasileño ya suma varios partidos sin poder anotar gol con el Real Madrid.
Endrick entró de cambio en los últimos minutos del partido y tuvo una ocasión con un cabezazo que pegó en el poste. Así se lamentaba el brasileño.
La tristeza de Jude Bellingham tras la derrota del Real Madrid contra el Manchester City.
Rodrygo y Jude Bellingham terminaron agotados tras el partido contra el Manchester City. Así fueron captados los jugadores del Real Madrid.
Xabi Alonso sorprendió con lo que hizo tras el pitazo final del partido contra el Manchester City. Complicada situación vive el entrenador del Real Madrid.
Xabi Alonso se fue directamente al vestuario una vez el árbitro pitó el final del partido. Únicamente se despidió de Pep Guardiola y se marchó al camerino. Una imagen que indigna y molesta al madridismo por no quedarse en el campo con los jugadores.
Pep Guardiola aplaudió a sus jugadores por el triunfo y el apoyo de los aficionados del Manchester City que estuvieron en el Bernabéu.
