"Era abogado penalista": identifican a hombre asesinado en San Pedro Sula

El abogado fue asesinado a disparos en la colonia Pastor Zelaya, San Pedro Sula. Residía en Choloma, Cortés.

Las autoridades policiales revelaron la tarde de este miércoles la identidad del hombre que fue asesinado en la colonia Pastor Zelaya de San Pedro Sula.

 Foto: LA PRENSA
Según el informe preliminar, el hombre fue ultimado a disparos en una calle en reparación del segundo anillo, entre la 15 y 16 calle del sector Cabañitas.

 Foto: LA PRENSA
Se dio a conocer que varios individuos habrían interceptado a la víctima cuando esta se desplazaba por la zona. El hombre habría intentado escapar, pero fue alcanzado y atacado con arma de fuego.

 Foto: LA PRENSA
La víctima fue identificada como Yefri Francisco Alemán Membreño, de 42 años. Era un abogado penalista.

 Foto: LA PRENSA
El cuerpo quedó tendido sobre la calle pavimentada y, según los primeros reportes, sus pertenencias personales quedaron en el lugar.

 Foto: LA PRENSA
Alemán Membreño residía en la residencial Los Castaños de Choloma, Cortés. Las autoridades forenses hicieron el levamiento del cadáver correspondiente y trasladaron el cuerpo hasta la morgue sampedrana.

 Foto: LA PRENSA
La policía informó que continúa recabando indicios para establecer una hipótesis del caso y dar con el paradero de los agresores.

 Foto: LA PRENSA
La muerte del abogado causó consternación en la comunidad cholomeña, en especial, en los colegas del gremio de la abogacía.

 Foto: LA PRENSA
Vecinos de la colonia Pastor Zelaya se alarmaron por el terrible suceso en su comunidad y pidieron a las autoridades reforzar las áreas víales para mayor seguridad.

 Foto: redes sociales
Desde 2024, la Municipalidad de San Pedro Sula realiza mantenimiento de terracería en esta zona.

 Foto: LA PRENSA
