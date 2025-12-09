  1. Inicio
Llanto y dolor: Padre e hijo mueren arrollados por rastra en La Ceiba

Familiares de las víctimas llegaron al lugar del accidente, profundamente afectados por la noticia.

Una doble tragedia enlutó este martes a una familia ceibeña, luego de que un padre y su hijo perdieran la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-13, frente a la colonia Ponce.
Según testigos, ambos se conducían en una motocicleta cuando, al intentar rebasar, habrían perdido el control del vehículo y cayeron sobre la vía.
En ese momento, una rastra que circulaba por el sector los arrolló y posteriormente abandonó el lugar.
Hasta el momento no ha sido identificado el conductor, según informaron las autoridades que llegaron al sitio.
Vecinos del sector alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, pero lamentablemente ya no había nada que hacer.

La escena rápidamente se llenó de consternación debido a que se confirmó que las víctimas eran padre e hijo.
Efectivos de la Policía Nacional y equipos de Medicina Forense se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento correspondiente y recabar información clave que permita avanzar en las investigaciones.
Familiares de las víctimas llegaron al lugar del accidente, profundamente afectados por la noticia.
Vecinos y conocidos expresaron su pesar y recordaron que ambos eran muy apreciados en la comunidad.
Este nuevo accidente se suma a la creciente lista de tragedias viales en la zona norte del país. Las autoridades hicieron un llamado a manejar con precaución y a respetar las normas de tránsito.
