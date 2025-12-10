El motivador mensaje de Roberto Contreras para graduandos en Chamelecón

Felicidades a los 81 bachilleres técnicos en Informática, Administración de Empresas y Contaduría y Finanzas finalizaron el año lectivo en el Instituto Dr. Modesto Rodas Alvarado de Chamelecón un colegio insigne.
En una ceremonia especial de graduación en el instituto insigne de Chamelecón el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras fue el padrino de graduación.
En el marco de la graduación de la promoción “José Pablo Zelaya Sierra”, el alcalde Contreras saludó y felicitó de manera efusiva y sincera a los padres de familia, maestros y jóvenes graduandos, que culminaron su primer paso en la formación académica.
Es un honor que me hayan elegido como su padrino, dijo el alcalde Roberto Contreras, ya la vez los exhortó a los nuevos profesionales a seguirse preparando.
Buscar carreras en las que puedan encontrar un trabajo, porque los trabajadores edificamos sobre el sueño del emprendimiento que queremos. Para salir de la cárcel de la pobreza tienen que tener disciplina, establecer metas con fecha de realización y perseverar, dijo el alcalde Contreras a los jóvenes en su mensaje.
Melvin Alexis Salguero, director del Instituto Modesto Rodas Alvarado, dijo que este año el alcalde Roberto Contreras fue elegido como padrino de los graduandos porque ha sido una persona muy importante durante el año escolar. "Ha apoyado mucho al centro educativo y se merece tener esa honra de ser padrino” dijo.
Los jóvenes graduandos de Chamelecón aprovecharon a tomarse fotografías con el alcalde de los sampedranos tras escuchar detenidamente el mensaje.
El director relató que el alcalde Contreras ha ofrecido un apoyo incondicional a la institución, construyó el techo de la cancha, la cafetería, el módulo de vigilancia y la bodega, además llevó a cabo la limpieza permanente del área verde del centro educativo.
En su mensaje a los graduandos, el alcalde Contreras les recordó que no se debe dejar nada para mañana, hay que hacer hoy lo que se tiene que hacer ahora y no echarle la culpa a los demás. "El verdadero secreto al éxito es honrar a tu padre y a tu madre y así tus días prosperarán” dijo a los jóvenes.
Los jóvenes de la promoción 2025 "José Pablo Zelaya Sierra" agradecieron la presencia del alcalde y se mostraron contentos al terminar su ciclo académico.