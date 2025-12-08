Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS

La Navidad se vive intensamente en la Capital Industrial, el Monumento a la Madre, Parque Central, medianas, plazas y bulevares brillan con miles de luces multicolores que iluminan las noches decembrinas para el disfrute de las familias.
El alcalde Roberto Contreras anunció que el Parque Central permanecerá abierto para que los sampedranos disfruten en un ambiente seguro y puedan tomarse fotografías frente al imponente árbol navideño instalado en el corazón de la ciudad.
“Le damos la bienvenida a la Navidad en San Pedro Sula, con un corazón perdonador y dispuesto a compartir las bendiciones de Dios”, expresó el alcalde Contreras al inaugurar la temporada festiva.
Bandas de guerra de diversas instituciones sampedranas, luciendo sus mejores galas, serán parte del espectáculo y pondrán ritmo y entusiasmo al desfile de carrozas navideñas que iluminará las calles de San Pedro Sula.
Como es tradición cada año, la Municipalidad prepar una programación especial con actividades y eventos alusivos a la temporada, diseñados para fortalecer el espíritu navideño en la ciudad.
Uno de los momentos más esperados es el desfile de carrozas y comparsas navideñas, previsto para el sábado 13 de diciembre a las 5:00 pm sobre la circunvalación, con el cual se cerrarán las celebraciones de temporada.
Las inscripciones para participar en el desfile ya están abiertas y los interesados pueden registrarse escribiendo al correo institucional o comunicándose al número telefónico proporcionado por la alcaldía.
Entre los requisitos para las carrozas destaca que la decoración debe resaltar el tema navideño con creatividad, colores festivos y elementos visuales que capten la atención del público.
En ediciones anteriores, las celebraciones navideñas también han contado con un desfile hípico, en el que participan familias de jinetes provenientes de distintos puntos del Valle de Sula, sumándose al ambiente festivo de la temporada.
Los participantes deberán presentar una referencia o montaje del diseño, la decoración y el vestuario. Cada carroza deberá identificarse con el logo de la marca o institución que representa, visible en la parte frontal.
También se solicita detallar los materiales que se utilizarán en su elaboración y la cantidad de personas que integrarán la puesta en escena de cada carroza en el recorrido del desfile.
Las carrozas podrán acompañarse de grupos de baile, zancos, patinadores, marionetas, malabaristas o efectos especiales como cañones de confeti, siempre respetando las medidas máximas de 3.3 m de alto, 3 m de ancho y 12 m de largo.