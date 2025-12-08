  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS

Los sampedranos viven plenamente el espíritu navideño en el Parque Central, Monumento a la Madre y principales avenidas iluminadas con miles de luces multicolores.

Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
1 de 12

La Navidad se vive intensamente en la Capital Industrial, el Monumento a la Madre, Parque Central, medianas, plazas y bulevares brillan con miles de luces multicolores que iluminan las noches decembrinas para el disfrute de las familias.

 Fotos: La Prensa.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
2 de 12

El alcalde Roberto Contreras anunció que el Parque Central permanecerá abierto para que los sampedranos disfruten en un ambiente seguro y puedan tomarse fotografías frente al imponente árbol navideño instalado en el corazón de la ciudad.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
3 de 12

“Le damos la bienvenida a la Navidad en San Pedro Sula, con un corazón perdonador y dispuesto a compartir las bendiciones de Dios”, expresó el alcalde Contreras al inaugurar la temporada festiva.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
4 de 12

Bandas de guerra de diversas instituciones sampedranas, luciendo sus mejores galas, serán parte del espectáculo y pondrán ritmo y entusiasmo al desfile de carrozas navideñas que iluminará las calles de San Pedro Sula.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
5 de 12

Como es tradición cada año, la Municipalidad prepar una programación especial con actividades y eventos alusivos a la temporada, diseñados para fortalecer el espíritu navideño en la ciudad.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
6 de 12

Uno de los momentos más esperados es el desfile de carrozas y comparsas navideñas, previsto para el sábado 13 de diciembre a las 5:00 pm sobre la circunvalación, con el cual se cerrarán las celebraciones de temporada.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
7 de 12

Las inscripciones para participar en el desfile ya están abiertas y los interesados pueden registrarse escribiendo al correo institucional o comunicándose al número telefónico proporcionado por la alcaldía.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
8 de 12

Entre los requisitos para las carrozas destaca que la decoración debe resaltar el tema navideño con creatividad, colores festivos y elementos visuales que capten la atención del público.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
9 de 12

En ediciones anteriores, las celebraciones navideñas también han contado con un desfile hípico, en el que participan familias de jinetes provenientes de distintos puntos del Valle de Sula, sumándose al ambiente festivo de la temporada.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
10 de 12

Los participantes deberán presentar una referencia o montaje del diseño, la decoración y el vestuario. Cada carroza deberá identificarse con el logo de la marca o institución que representa, visible en la parte frontal.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
11 de 12

También se solicita detallar los materiales que se utilizarán en su elaboración y la cantidad de personas que integrarán la puesta en escena de cada carroza en el recorrido del desfile.
Luces, música y tradición, así se vive la Navidad en SPS
12 de 12

Las carrozas podrán acompañarse de grupos de baile, zancos, patinadores, marionetas, malabaristas o efectos especiales como cañones de confeti, siempre respetando las medidas máximas de 3.3 m de alto, 3 m de ancho y 12 m de largo.
Cargar más fotos