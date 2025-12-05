  1. Inicio
Operativos policiales continúan en estos sectores estratégicos de San Pedro Sula

Las acciones son parte de una estrategia sostenida de seguridad que, según la institución, continuará ejecutándose de manera permanente durante la temporada navideña.

Agentes de la Dipampco y la DSTU realizan revisiones constantes en la Gran Terminal Metropolitana para garantizar la seguridad de los viajeros.

 Fotos: Cortesía.
Equipos policiales verifican información en el sistema NACMIS para identificar órdenes de captura en tiempo real.
Operativos policiales se mantienen activos en sectores estratégicos de San Pedro Sula, con presencia reforzada en zonas de alto tránsito del transporte público.
Pasajeros son sometidos a controles de documentación para prevenir la circulación de personas con cuentas pendientes con la justicia.
La inspección de equipaje forma parte de las medidas preventivas para evitar delitos en rutas urbanas e interurbanas.
Las autoridades policiales mantienen presencia en paradas de transporte clave para reducir riesgos de asaltos y extorsiones.
Conductores del transporte público reciben acompañamiento policial para reforzar la seguridad durante sus recorridos en San Pedro Sula.
Los operativos policiales buscan fortalecer la confianza de los usuarios en los servicios de transporte dentro de San Pedro Sula.
Personal policial interactúa con pasajeros y brinda información sobre medidas de prevención y seguridad ciudadana.
La Policía Nacional mantiene su compromiso de ejecutar operativos permanentes para que los usuarios viajen de forma más segura y confiable.
Las autoridades aseguran que estas operaciones forman parte de una estrategia sostenida para combatir el crimen organizado.
La presencia policial se mantiene en los puntos de buses y taxis donde se concentran mayores esfuerzos de vigilancia y control.
