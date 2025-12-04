¿Cómo se reforzará la seguridad en San Pedro Sula esta Navidad 2025?

Agentes de la Policía Nacional patrullan zonas comerciales de San Pedro Sula como parte del “Plan Navidad Segura 2025”, un operativo orientado a brindar seguridad durante las compras de fin de año.
Los equipos policiales realizan registros y patrullajes constantes en mercados, centros comerciales y terminales de transporte para prevenir robos y asaltos.
Las autoridades intensifican acciones operativas contra extorsionadores y bandas delictivas que aprovechan la circulación de aguinaldos para cometer ilícitos.
Desde el aire, los helicópteros Halcón I y II apoyarán las misiones, permitiendo una rápida reacción ante emergencias en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Retenes y controles viales se mantienen activos en carreteras, donde se aplican pruebas de alcoholemia y revisión vehicular para evitar accidentes y garantizar viajes seguros.
Agentes supervisan el cumplimiento de las normas que regulan el uso y comercialización de pólvora, con el fin de prevenir quemaduras y tragedias durante los festejos.
Las áreas comerciales se mantienen bajo fuerte vigilancia para salvaguardar a los ciudadanos que retiran dinero del aguinaldo y evitar asaltos.
La presencia policial se incrementa en parques, plazas y espacios públicos, lugares frecuentados por familias durante estas celebraciones.
Mayor control y seguridad también en terminales de buses y rutas de transporte público, ante el incremento de viajeros que se trasladan por las fiestas de fin de año.
Los operativos se ejecutan con despliegue de personal motorizado, a pie y en patrullas, para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier delito.
La Policía Nacional asegura que todas las acciones se desarrollan en estricto respeto a los Derechos Humanos, buscando ofrecer un ambiente de tranquilidad para los hondureños.
Más de 3,000 policías están desplegados en el Valle de Sula para reforzar la vigilancia en barrios, colonias y centros urbanos durante la temporada navideña y de Año Nuevo.