¿Quién es Yasmin Meza, la candidata a diputada con más votos en Cortés?

Con 127,800 votos, Gloria Yasmin Meza, candidata a diputada por el Partido Liberal se ha convertido en la más votada en el departamento de Cortés en las elecciones generales 2025, solo superada en votos por el doctor Carlos Umaña.
Nombrada al interno del partido como "la barbie de la planilla de Cortés", Yasmin Meza ha demostrado que más allá de un rostro bonito, es una profesional con liderazgo innato.
Es arquitecta especializada en diseño de interiores, madre y esposa.
Nació en Santa Bárbara, pero desde los tres años creció en San Pedro Sula. Su carácter independiente y creativo fue evidente desde pequeña.
Compartió que creció en una familia cristiana, donde se le inculcaron valores y le enseñaron la importancia de servir a los demás.
En la universidad fundó un grupo de jóvenes cristianos llamado Diseñados por Dios. Las reuniones buscaban crear un espacio de apoyo y crecimiento espiritual entre estudiantes.
Acerca de sus aspiraciones políticas, ha expresado que su familia ha sido liberal durante varias generaciones, por lo que desde temprana edad se involucró en las actividades del partido.
Participando en campañas, las juntas receptoras de votos, el liderazgo juvenil, talleres y capactaciones que impartía el partido.
En el ámbito profesional, ha sido parte de la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Honduras en dos ocasiones y fue nombrada como vicepresidenta de la Federación Centraomericana de Arquitectos.
En una entrevista reciente con Diario El Pueblo, indicó que esa experiencia le confirmó que desde los cargos de liderazgos es donde se generan las verdaderas transformaciones.
“Para cambiar el país hay que asumir puestos de decisión”, aseguró. Por eso decidió dar el salto a la política nacional.
A sus 35 años, está a punto de convertirse en una de las diputadas más jóvenes del departamento. También es madre de una pequeña niña.
Entre sus propuestas destaca una ley de apoyo a madres trabajadoras y emprendedoras, que incluye el impulso a microcréditos, programas de formación y guarderías comunitarias seguras.
Conoció a su suplente, María López, gracias a un compañero diputado. Conectaron rápidamente y hoy forman una fórmula enfocada en el servicio.