¿Quién es Yasmin Meza, la candidata a diputada con más votos en Cortés?

Con más de 127,000 votos, la arquitecta Gloria Yasmin Meza emerge como líder en Cortés, solo superada en votos por el doctor Carlos Umaña. Conozca su historia y propuestas

Con 127,800 votos, Gloria Yasmin Meza, candidata a diputada por el Partido Liberal se ha convertido en la más votada en el departamento de Cortés en las elecciones generales 2025, solo superada en votos por el doctor Carlos Umaña.

 Foto: Cortesía
Nombrada al interno del partido como "la barbie de la planilla de Cortés", Yasmin Meza ha demostrado que más allá de un rostro bonito, es una profesional con liderazgo innato.

 Foto: Cortesía
Es arquitecta especializada en diseño de interiores, madre y esposa.

 Foto: Cortesía
Nació en Santa Bárbara, pero desde los tres años creció en San Pedro Sula. Su carácter independiente y creativo fue evidente desde pequeña.

 Foto: Cortesía
Compartió que creció en una familia cristiana, donde se le inculcaron valores y le enseñaron la importancia de servir a los demás.

 Foto: Cortesía
En la universidad fundó un grupo de jóvenes cristianos llamado Diseñados por Dios. Las reuniones buscaban crear un espacio de apoyo y crecimiento espiritual entre estudiantes.

 Foto: Cortesía
Acerca de sus aspiraciones políticas, ha expresado que su familia ha sido liberal durante varias generaciones, por lo que desde temprana edad se involucró en las actividades del partido.

 Foto: Cortesía
Participando en campañas, las juntas receptoras de votos, el liderazgo juvenil, talleres y capactaciones que impartía el partido.

 Foto: Cortesía
En el ámbito profesional, ha sido parte de la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Honduras en dos ocasiones y fue nombrada como vicepresidenta de la Federación Centraomericana de Arquitectos.

 Foto: Cortesía
En una entrevista reciente con Diario El Pueblo, indicó que esa experiencia le confirmó que desde los cargos de liderazgos es donde se generan las verdaderas transformaciones.

 Foto: Cortesía
“Para cambiar el país hay que asumir puestos de decisión”, aseguró. Por eso decidió dar el salto a la política nacional.

 Foto: Cortesía
A sus 35 años, está a punto de convertirse en una de las diputadas más jóvenes del departamento. También es madre de una pequeña niña.

 Foto: Cortesía
Entre sus propuestas destaca una ley de apoyo a madres trabajadoras y emprendedoras, que incluye el impulso a microcréditos, programas de formación y guarderías comunitarias seguras.

 Foto: Cortesía
Conoció a su suplente, María López, gracias a un compañero diputado. Conectaron rápidamente y hoy forman una fórmula enfocada en el servicio.

 Foto: Cortesía
