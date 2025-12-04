Roosevelt Hernández pasará a retiro en 2026 mientras impulsa ascensos en las FF AA

Tegucigalpa, Honduras

Roosevelt Hernández, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dejará su cargo el 1 de enero de 2026 al pasar a condición de retiro. En lo que resta de su gestión, continúa impulsando el ascenso de coroneles a generales, de acuerdo con datos obtenidos por LA PRENSA. Recientemente, trascendió el acuerdo JEMC-SG No. 032-2025, fechado el 17 de marzo de 2025, que hace referencia al dictamen D-034(C-1)-2025, emitido por la Dirección de Recursos Humanos (C-1) de las Fuerzas Armadas el 27 de febrero de 2025. En dicho documento se detalla el retiro, a partir del 31 de diciembre próximo, de 28 oficiales que cumplen 35 años de servicio.

Entre los que pasarán a la vida civil está Hernández, cuya salida coincide con el declive electoral de Libertad y Refundación (Libre). De acuerdo con análisis publicados, sectores han señalado que el militar habría favorecido posiciones partidarias durante su gestión, lo que él ha negado en varias entrevistas. Hernández ha sido uno de los jefes más cuestionados de las FF AA durante su mandato, iniciado en diciembre de 2023. Según opositores y algunos sectores de la institución, presuntamente intimidó a oficiales y actuó bajo intereses políticos e ideológicos de Libre. También se le ha cuestionado por críticas públicas a autoridades electorales, a medios de comunicación y por una reunión sostenida en Venezuela con Vladimir Padrino López, funcionario señalado internacionalmente por vínculos criminales, aunque sin condena firme. Junto a Hernández se retirarán los generales de brigada Hosvan René Barahona Alvarado, Dagoberto Moncada Zelaya, Tulio Armando Romero Palacios, Francisco Javier Serrano Alvarado, César Augusto Rosales Rubio, Guillermo Augusto Rosales Rubio, Rafael Yovanny Orellana Murillo, Óscar Orlando Castillo Cáceres, Max Alonso Hernández Marcia, Armando Martínez Rueda, Óscar Manuel Nájera Cárcamo y José Miguel Mejía Medina. Asimismo, pasarán a retiro los coroneles Nahúm Canales Cruz, Marco Valentín Barahona Fuentes, Víctor Alonso Ponce Martínez, Edwin Jovel Galeas Oliva, Norman Orlando Bustillo Lanza, Ángel David Macoto Guzmán, Selvin Ramón Zúniga Mendoza, Hewitt Steve Alley Leiva, Francisco Javier Salgado Cámbar, Jorge Alexis González Zúniga y Fredy Gerardo Obando Palomo. Con ello termina una generación de oficiales de las Fuerzas Armadas, entre los cuales algunos fueron cercanos al expresidente Juan Orlando Hernández, mientras otros fueron afines al expresidente Manuel Zelaya y al partido Libre.

Roosevelt maniobra por ascensos para coroneles a semanas de retirarse

LA PRENSA conoció que Roosevelt Hernández continúa intentando que el Congreso Nacional apruebe los ascensos de ocho coroneles de la promoción 29 antes de finalizar diciembre de 2025. Se trata de oficiales de Caballería, Infantería e Ingeniería. Desde septiembre se hablaba en el Legislativo de dicha lista, aunque varios diputados señalaron que no la habían recibido oficialmente. En una reunión reciente, Hernández habló de postular también a los coroneles José Rodimiro Aguilar, inspector del Ejército; Melvin Flores Núñez, comandante de la Policía Militar; y Javier Iraheta Ayala, jefe del Departamento de Logística del Ejército. Estos últimos pertenecen a la promoción 30. Una fuente del Estado Mayor Conjunto informó que las propuestas serían enviadas al Ejecutivo a través de la Secretaría de Defensa. Posteriormente, los expedientes deberán ser remitidos al Congreso Nacional para su aprobación, que requiere mayoría simple (65 votos).



Estos serían los últimos movimientos administrativos impulsados por Hernández antes del 1 de enero de 2026, cuando, ya sin uniforme, ingrese a la vida civil. En declaraciones a Radio América, Hernández afirmó que está “cerrando un ciclo democrático y cumpliéndole a la sociedad con las elecciones”. Añadió: “No me voy resentido, no tengo compromiso con nadie, aunque nadie me crea”.

Uno de los jefes del Estado Mayor Conjunto más conflictivos de la historia