Roosevelt Hernández dice que FFAA solo reconocerá resultados de las actas

Según Hernández, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), no es oficial y que; además, "se puede manipular"

  • Roosevelt Hernández dice que FFAA solo reconocerá resultados de las actas

    Hernández explicó que este sistema únicamente sirve para ofrecer resultados preliminares.
Tegucigalpa, Honduras.

El jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Roosevelt Hernández, anunció que la institución castrense solo reconocerá como resultados oficiales de las elecciones generales del 30 de noviembre los revelados por el 100 por ciento de las actas de cierre originales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Según Hernández, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), no es oficial y que; además, "se puede manipular".

Roosevelt Hernández garantiza "elecciones seguras" frente a agregados de EEUU, Brasil y Nicaragua

"La misma consejera dice que el Trep no es oficial y ni siquiera es legal. Y compartimos eso, recordemos que eso es manipulable", afirmó el jerarca.

Hernández explicó que este sistema únicamente sirve para ofrecer resultados preliminares, pero no cuenta con la validez ni la confianza suficientes para que las Fuerzas Armadas lo respalden.

"El Trep es una transmisión de resultados preliminares, no es el 100 por ciento. Recuerde que en el Trep solo es un porcentaje y es un sistema que conocemos que se puede manipular", dijo Hernández.

“No arriesguen sus vidas”: la orden que encendió alarmas en las Fuerzas Armadas

Ante resultados dudosos, el jefe militar aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las únicas instituciones con capacidad para calmar los ánimos y mejorar las posibles tensiones.

Además, invitó a los partidos políticos a respetar los resultados oficiales: "Sería deshonroso y falta de integridad un partido que sabe que está perdiendo y se declare ganador".

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más