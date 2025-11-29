Roosevelt Hernández dice que FFAA solo reconocerá resultados de las actas

Tegucigalpa, Honduras.

El jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Roosevelt Hernández, anunció que la institución castrense solo reconocerá como resultados oficiales de las elecciones generales del 30 de noviembre los revelados por el 100 por ciento de las actas de cierre originales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Según Hernández, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), no es oficial y que; además, "se puede manipular".

"La misma consejera dice que el Trep no es oficial y ni siquiera es legal. Y compartimos eso, recordemos que eso es manipulable", afirmó el jerarca. Hernández explicó que este sistema únicamente sirve para ofrecer resultados preliminares, pero no cuenta con la validez ni la confianza suficientes para que las Fuerzas Armadas lo respalden. "El Trep es una transmisión de resultados preliminares, no es el 100 por ciento. Recuerde que en el Trep solo es un porcentaje y es un sistema que conocemos que se puede manipular", dijo Hernández. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.