¿Para qué sirve el TREP y por qué es importante en elecciones Honduras 2025?

Tegucigalpa

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es una de las herramientas más cruciales del proceso electoral en Honduras. Su función principal es transmitir y divulgar de forma rápida y segura los resultados preliminares de las votaciones, una tarea clave para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana para los comicios de este 30 de noviembre próximo.

Para las elecciones generales de noviembre de 2021, el CNE aprobó por unanimidad la implementación del TREP, incluyendo la transcripción de actas desde cada centro de votación y el uso de lectores de huellas dactilares en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Este mecanismo garantiza que cada ciudadano emita su voto una sola vez, además de monitorear en tiempo real la apertura de las mesas y el nivel de participación. Asimismo, previene la suplantación de identidad y fortalece la transparencia y la confianza en el desarrollo del proceso electoral, sostiene el portal de Transparencia Electoral.

El sistema TREP permite que, una vez cerradas las urnas, los resultados de cada Junta Receptora de Votos sean digitalizados, escaneados y enviados electrónicamente al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta forma, la población puede conocer las tendencias iniciales en pocas horas. Cabe agregar que el acta electoral escaneada no tiene validez, sino el acta original con los resultados.

El portal de Transparencia Electoral también detalla que cada Junta Receptora de Votos (JRV) estará equipada con un kit tecnológico de transmisión, el cual incluirá una computadora tipo “all-in-one”, una impresora multifuncional y un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (ICR) que permitirá digitalizar automáticamente las actas electorales. Además, el equipo contará con mecanismos de validación automatizada, diseñados para detectar posibles inconsistencias antes de que la información sea enviada al centro nacional de cómputo.