CNE revela que 1,700 centros de votación no tienen señal de internet

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Hay cerca de 1,700 centros de votación que no cuentan con señal de datos móviles y están ubicados a lo largo y ancho en todo el país”, declaró Ochoa.

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, informó este sábado que al menos 1,700 centros de votación en Honduras carecen de señal de datos móviles, lo que representa un desafío logístico de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

El funcionario adelantó que en las próximas semanas se pondrá en marcha un proceso para la adquisición de equipos y servicios de conectividad satelital, con el fin de garantizar la transmisión de información desde estos lugares.

Actualmente, el CNE está llevando a cabo inspecciones en los 5,741 centros de votación distribuidos en todo el territorio nacional. Estas visitas buscan evaluar las condiciones de infraestructura, posibles procesos de reconstrucción, así como problemas de electricidad y conectividad.

En cuanto al calendario electoral, Ochoa explicó que en los próximos días se definirán tres procesos clave: el 26 de agosto se adjudicará la auditoría externa, el 30 de agosto se asignará el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y el 1 de septiembre se adjudicará el sistema de identificación biométrica.

El consejero subrayó que dentro del pleno del CNE existe un ambiente de consenso y expresó confianza en que esta armonía se mantendrá hasta el “día D” de las elecciones.