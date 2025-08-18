Así se vivió el abrazo que unió a los tres consejeros del CNE

Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, consejeros del CNE, se reunieron este lunes con el padre Leopoldo Serrano para hablar sobre las próximas elecciones del 30 de noviembre.
Según el testimonio del padre Leopoldo, la reunión con los consejeros y demás empleados del CNE concluyó con una conciliación exitosa y los objetivos cumplidos.
El sacerdote llegó a la capital tras una caminata de diez días desde el kilómetro 89, en Copán, con el propósito de promover un mensaje de reconciliación entre las autoridades electorales.
El padre Leopoldo aseguró que los consejeros del CNE "se pidieron perdón, se abrazaron y se comprometieron públicamente a resguardar la democracia y garantizar elecciones limpias".
Asimismo, contó a los medios de comunicación que, al finalizar, todos los empleados presentes aplaudieron y expresaron su agradecimiento.
"El padre Leopoldo vino a traer paz", expresó Marlon Ochoa, según el testimonio del sacerdote.
Los tres consejeros se dieron un cálido abrazo, se sonrieron entre sí y disfrutaron amablemente del momento.
“Mi objetivo siempre fue que en el CNE haya paz. Se pidieron perdón y prometieron resguardar la democracia y que haya elecciones limpias”, expresó el padre Serrano al salir de la reunión.
Asimismo, aseguró que fue un “perdón limpio, que trajo alegría entre ellos. Todos aplaudieron tras perdonarse. Me voy satisfecho, ya podría agarrar el carro para irme, pero tengo la otra reunión”, dijo, en referencia a la cita que sostendrá este martes al mediodía en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro.
El sacerdote, líder de la parroquia San Roque en Santa Bárbara, ya había realizado en junio de 2024 una caminata similar, cuando solicitó al Gobierno apoyo para los damnificados de la aldea La Reina, en Protección, afectados por las tormentas Eta e Iota.