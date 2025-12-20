Doble crimen sacude a Las Lajas, Comayagua: Asesinan a dos mujeres en plena vía pública

Las Lajas, Comayagua.

Según los reportes iniciales, los cadáveres se encontraban separados por una distancia aproximada de 100 metros y presentaban evidentes rastros de violencia .

La noche del viernes 19 de diciembre se reportó la muerte violenta de dos mujeres en el barrio Las Brisas, del municipio de Las Lajas, Comayagua , lo que generó alarma y consternación entre los pobladores del sector.

Una de las víctimas fue identificada como Yeimi Amaya, mientras que la segunda mujer no ha sido reconocida oficialmente por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, ambos cuerpos fueron localizados en una calle cercana a un hotel de la zona. En el lugar se observó abundante sangre, lo que da cuenta de la crudeza del ataque.

Familiares de Yeimi Amaya llegaron a la escena tras conocer la noticia. Se confirmó que la mujer era madre de dos menores de edad, situación que ha incrementado la conmoción entre vecinos y allegados.

Elementos de la Policía Nacional acudieron al sitio luego de recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. Los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Ambos cuerpos fueron encontrados boca abajo, según indicaron fuentes policiales, aunque hasta el momento no se ha precisado el tipo de arma utilizada ni la mecánica exacta del crimen.