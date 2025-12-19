Cuatro mujeres asesinadas en menos de 24 horas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Una ola de violencia contra las mujeres sacudió a Honduras en menos de 24 horas, dejando al menos cuatro víctimas mortales en distintos puntos del país. Durante la noche del jueves se reportó una masacre en la colonia Centroamérica, en Comayagüela, donde cuatro personas fueron asesinadas con armas blancas, entre ellas dos mujeres.

Las víctimas mujeres que fallecieron en este cuádruple crimen fueron identificadas como Ginger Tatiana León, de 31 años, y su madre María de la Cruz León, de 54. Otro de los hechos se registró en el municipio de Ojojona, donde una mujer fue asesinada dentro de su vivienda frente a su nieto. La víctima fue identificada como Celina Fúnez, de 40 años. De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó al domicilio y le disparó en repetidas ocasiones. El menor alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso al sistema de emergencias 911.

Otro crimen ocurrió en el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho, donde una joven perdió la vida tras ser atacada con arma blanca.