Masacre en Tegucigalpa deja cuatro víctimas familiares

Tegucigalpa, Honduras

De manera preliminar se conoció que los fallecidos fueron identificados como Cristofer, de 13 años de edad; Tatiana y Daniel, padres del menor; y una cuarta persona identificada como Josué.

Cuatro miembros de una familia perdieron la vida de forma violenta la noche del jueves en la colonia Centroamérica, en Comayagüela. Informes preliminares indican que entre las víctimas se encuentra un niño de 13 años y tres adultos.

Según versiones iniciales, las víctimas habrían sido asesinadas con arma blanca dentro de su vivienda. En la escena del crimen, las autoridades encontraron los cuerpos en distintas áreas de la casa.

Imágenes difundidas posteriormente mostraban a algunas de las víctimas sobre sus camas y a otras en posición sentada, lo que evidenciaba la violencia con la que se cometió el hecho.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas del crimen, así como la identidad de los responsables.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Familiares de las víctimas llegaron al lugar y, visiblemente consternados, manifestaron no comprender las razones de un ataque contra una familia que describieron como trabajadora.

“Yo no sé por qué le hicieron eso a mi familia; eran personas trabajadoras. Me siento impotente, me duele porque soy primo de ella”, expresó uno de los parientes presentes en la escena.

Hasta anoche, la Policía Nacional no había brindado información oficial sobre este cuádruple homicidio ocurrido en la colonia Centroamérica.