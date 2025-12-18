Capturan a supuestos miembros de la MS-13 en Santa Cruz de Yojoa

Un supuesto cabecilla y un supuesto distribuidor de droga de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos en las últimas horas en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
El operativo, a cargo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), dio con las detenciones de Edy Antonio González Ayala y Jacob Daniel Ferrera Moreno, cuyos alias son "Macota" y "Danny".
"Macota" sería cabecilla de la MS-13 y tendría ocho años de pertenecer a la estructura criminal, según el informe de autoridades. En tanto, Danny sería miembro desde hace cinco años y estaría encargado de coordinar plazas de venta de droga.
Durante la inspección realizada por los agentes, lograron incautar droga, entre cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, una motocicleta y dos celulares.
Por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas, los arrestados fueron remitidos a la Fiscalía competente para continuar con su proceso legal correspondiente.