Capturan a supuestos miembros de la MS-13 en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Un supuesto cabecilla y un supuesto distribuidor de droga de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos en las últimas horas en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

El operativo, a cargo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), dio con las detenciones de Edy Antonio González Ayala y Jacob Daniel Ferrera Moreno, cuyos alias son "Macota" y "Danny".