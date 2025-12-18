  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a supuestos miembros de la MS-13 en Santa Cruz de Yojoa

"Macota" y "Danny" estarían encargados de liderar operaciones delictivas en Santa Cruz de Yojoa y alrededores

Capturan a supuestos miembros de la MS-13 en Santa Cruz de Yojoa

Los detenidos fueron presentados en la sede de Dipampco en San Pedro Sula.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Un supuesto cabecilla y un supuesto distribuidor de droga de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos en las últimas horas en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

El operativo, a cargo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), dio con las detenciones de Edy Antonio González Ayala y Jacob Daniel Ferrera Moreno, cuyos alias son "Macota" y "Danny".

A Támara envían a 4 policías acusados de secuestro contra funcionario en Olancho

"Macota" sería cabecilla de la MS-13 y tendría ocho años de pertenecer a la estructura criminal, según el informe de autoridades. En tanto, Danny sería miembro desde hace cinco años y estaría encargado de coordinar plazas de venta de droga.

Durante la inspección realizada por los agentes, lograron incautar droga, entre cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, una motocicleta y dos celulares.

A Támara envían a 4 policías acusados de secuestro contra funcionario en Olancho

Por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas, los arrestados fueron remitidos a la Fiscalía competente para continuar con su proceso legal correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias