A Támara envían a 4 policías acusados de secuestro contra funcionario en Olancho

Tegucigalpa, Honduras

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) informó este miércoles que cuatro funcionarios policiales fueron formalmente procesados por el delito de secuestro agravado.

En la audiencia inicial que se celebró en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Los acusados son Kevin Uliser Maradiaga Centeno, Rolin Vicente Torres López, José Eliezer Oseguera Aguilar y Óscar Andrés Blandín Blandín.