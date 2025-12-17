  1. Inicio
A Támara envían a 4 policías acusados de secuestro contra funcionario en Olancho

Los acusados son Kevin Uliser Maradiaga Centeno, Rolin Vicente Torres López, José Eliezer Oseguera Aguilar y Óscar Andrés Blandín Blandín.

Tegucigalpa, Honduras

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) informó este miércoles que cuatro funcionarios policiales fueron formalmente procesados por el delito de secuestro agravado.

En la audiencia inicial que se celebró en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Los acusados son Kevin Uliser Maradiaga Centeno, Rolin Vicente Torres López, José Eliezer Oseguera Aguilar y Óscar Andrés Blandín Blandín.

El juez decretó auto de formal procesamiento por secuestro realizado por funcionario público y ordenó prisión preventiva. Los imputados deberán cumplirla en el Centro Penitenciario de Támara.

La UNAS señaló que esta acción forma parte de los procedimientos judiciales para garantizar la transparencia y la aplicación de la ley dentro de las fuerzas de seguridad del país.

Redacción La Prensa
