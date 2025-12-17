Señor de la tercera edad muere tras colisionar su motocicleta con un taxi

Tela, Atlántida

El accidente vial, registrado la tarde de este miércoles, involucró a una unidad de taxi, con número 0302 . Según los reportes preliminares, el fuerte impacto ocurrió en la carretera CA-13, a la altura del barrio Highland Creek, dejando el cuerpo del ahora occiso sobre el pavimento.

Un fatal accidente de tránsito en la ciudad de Tela, Atlántida, norte de Honduras, cobró la vida de Roberto Mercedes Ortiz Gutiérrez (de 63 años), quien se conducía en una motocicleta al momento del percance.

De acuerdo a declaraciones del conductor de la unidad de taxi, identificado como Fernando Tinoco, el accidente habría ocurrido cuando el señor Ortiz Gutiérrez intentaba realizar una maniobra de rebase.

“El motociclista se conducía a alta velocidad y rebasando a dos vehículos que venían y no se percató que yo ya iba en el carril. Intenté quitármelo, pero no se pudo”, acotó. Debido a la velocidad, el motociclista no pudo controlar la unidad e impactó directamente contra el vehículo de transporte.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron en el lugar para acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente que permita deducir las responsabilidades legales de este lamentable suceso.

De acuerdo a datos de la DNVT, en lo que va de 2025 se han registrado un poco más de 16 accidentes viales, que han cobrado la vida de unas 1,744 personas.