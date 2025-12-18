¿Cuál es el salario mínimo que pagará en 2026 la maquila hondureña?

Tegucigalpa.

La maquila hondureña es el único sector productivo que tiene aprobado el salario mínimo para 2026. Las 300 empresas textileras, electrónicas y de servicios que operan en el país pagarán 12,930.07 lempiras mensuales, con un incremento de 8%, que en valores nominales significan L975.78 al mes.

Así está establecido en el acuerdo 109-2024 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) publicado en La Gaceta del 21 de marzo de 2024 y que es el resultado de las negociaciones de la comisión tripartita del salario mínimo.

El salario vigente en la maquila es de 11,972.29 lempiras mensuales. Según el artículo 4 del acuerdo 109-2024, se establece como cláusula de salvaguarda que, en caso de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual del Banco Central de Honduras (BCH) sea mayor al aumento, se deberá aplicar el ajuste igual al porcentaje del índice de inflación.

Hasta noviembre pasado, la inflación interanual fue de 4.61% y se proyecta que al cierre de 2025 puede rondar 5.30%.

El acuerdo tripartito estableció un ajuste salarial de 6.5% para 2024 (679.72 lempiras y L11,137.01 mensuales) y 7.5% en 2025 (L835.28 mensuales y L11,972.29 al mes). En 2025, la inflación fue de 3.88%, menor que el 7.5% del ajuste salarial.

Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) revela que al cierre de 2024 la maquila empleaba a 129,239 personas, con una proyección de que se incrementarán en 2025 entre 0.5% y 1.5%, o sea, 650 o 1,950 plazas más.

De las 129,239 plazas registradas en la industria maquiladora, el sector textil ocupaba 82,834 personas, las fábricas de arneses 23,038, los call centers 10,029 y 3,955 estaban empleadas en otros sectores.

Otro dato de interés es la composición del personal ocupado por sexo, ya que los hombres predominan con 76,200 plazas, seguida de las mujeres con 53,039 puestos de trabajo.

Según el estudio publicado por el Banco Central de Honduras, las remuneraciones pagadas por la maquila en 2024 ascendieron a 30,082 millones de lempiras, superiores a los L29,567.7 millones cancelados en 2023.

El último informe de comercio exterior del BCH indica que de enero a octubre de 2025, las exportaciones de la maquila sumaron 4,553 millones de dólares, superior en $1.2 millones en comparación con igual lapso del año anterior ($4,551.8 millones).

Agrega que este comportamiento se explica por el alza de 147.9 millones (12.3%) en los envíos de partes eléctricas y equipo de transporte al exterior, sobresaliendo los arneses automotrices con destino a Estados Unidos, aumentando de $1,198.5 a $1,346.4 millones.