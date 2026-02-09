Júnior Burbara se retira de la Corporación Municipal de SPS

San Pedro Sula, Honduras

El excandidato a la alcaldía municipal, Júnior Burbara y actual regidor municipal solicitó una licencia para ausentarse de la Corporación Municipal a partir de hoy.

El permiso fue presentado en la sesión corporativa, que finalizó hace unos minutos, y según lo mencionado, el motivo de la licencia, que es sin goce de sueldo, es porque integrará el gabinete de gobierno de Nasry Asfura.

La licencia solicitada por el empresario fue aprobada por la Corporación Municipal, según lo discutido. Burbara no se había presentado a ninguna de las dos sesiones realizadas anteriormente únicamente a la juramentación que se realizó en el salón Consistorial el 23 de enero.

Cuando un regidor solicita permiso debe presentarse a la Corporación Municipal y posteriormente será el Partido Nacional quien decidirá si nombra o no un sustituto, pues no se trata de una renuncia.

La Corporación municipal otorgó dos meses de plazo para que el Partido Nacional nombre al sucesor de Burbara.

Burbara no ha confirmado cuál será el cargo que ocupará en el gobierno, pero en el marco del proceso de transición gubernamental ha sostenido reuniones con la empresa privada para impulsar la actividad económica y la generación de empleo. Se mencionó que será el enlace en la zona norte con los sectores productivos.

Una de las reuniones sostenidas, en días anteriores, fue con miembros de la Asociación de Agroindustriales de Honduras, en la que se reafirmó el compromiso del mandatario electo con el sector productivo del país, haciendo énfasis en el desarrollo económico de la zona norte.

“En esta reunión hemos reafirmado el compromiso serio del presidente Nasry Asfura para trabajar e impulsar todo lo que tiene que ver con la actividad económica de Honduras, en especial en la zona norte”, expresó el empresario Junior Burbara en ese momento.

Ya hemos sostenido varias reuniones, una de ellas con una maquila exportadora que estaba con intenciones de retirarse del país, para presentarles el plan de trabajo que seguiremos. Este Gobierno está enfocado en recuperar las fuentes de trabajo que se han perdido y dar a los hondureños el trabajo que necesitan”, afirmó.