Asfura cumple promesa y entrega ayuda a afectados por incendio en mercado Medina

Nasry Juan Asfura, presidente electo de Honduras, cumplió este miércoles su promesa de apoyo a los comerciantes afectados por el incendio ocurrido el pasado 29 de diciembre en el mercado Medina, con la entrega de 1.6 millones de lempiras destinados a 160 vendedores que perdieron sus puestos y mercadería.
La ayuda económica fue entregada por Junior Burbara, en representación del presidente electo, quien destacó el cumplimiento oportuno del compromiso asumido tras el siniestro que dejó severas pérdidas a decenas de familias dedicadas al comercio informal.
La entrega se realizó 17 días después del incendio, luego de que Burbara visitara el mercado afectado para constatar personalmente los daños y dialogar con los vendedores. En ese recorrido, junto a Asfura, se asumió el compromiso de apoyar la recuperación de las actividades productivas de los comerciantes damnificados.
De acuerdo con las autoridades municipales, el inmueble donde ocurrió el incendio es de carácter municipal y ya se presupuestaron cuatro millones de lempiras para la reparación de los puestos que resultaron dañados dentro del mercado.
Asimismo, el alcalde Roberto Contreras se comprometió a brindar apoyo adicional a los vendedores estacionarios que perdieron tanto sus puestos como sus productos durante la tragedia registrada a finales de diciembre.
Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el incendio afectó 40 locales comerciales del mercado Medina-Concepción, de los cuales 19 sufrieron daños parciales y 21 quedaron con pérdidas totales, lo que agravó la situación económica de los comerciantes.
Durante su visita, el empresario Junior Burbara conversó con los afectados sobre la forma en que se ejecutará la ayuda económica.
“El presidente realizó un compromiso con los afectados y ya hemos sostenido una reunión con ellos. El dinero se entregará de acuerdo con el censo de afectados”, explicó Burbara ante los comerciantes.
Representantes de los sindicatos confirmaron que la entrega de los fondos se realizará mediante una agencia bancaria, con el fin de garantizar transparencia y orden en el proceso.
La semana anterior, el alcalde Roberto Contreras sostuvo una reunión con dirigentes del Sindicato Único de Vendedores Auténticos Nacionales de Honduras (SUVANH), el Sindicato Unificado de Mercados de Honduras (SULMERH) y locatarios afectados, con el objetivo de coordinar soluciones inmediatas.
La propuesta municipal contempla un proyecto integral de recuperación del área afectada del mercado, que incluye medidas de apoyo tanto para los vendedores ubicados en el interior como para quienes operaban en las afueras del inmueble.
Entre los testimonios recogidos el día de la tragedia destaca el de Paula Martínez, comerciante con 35 años de labor en el mercado. “Con mi hermana teníamos dos puestos de mariscos y lo perdimos todo. El fuego se vino para acá; con esto crié a mis hijos”, expresó entre lágrimas, reflejando el impacto humano del incendio y la importancia del apoyo recibido.