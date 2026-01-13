Así estará el clima en San Pedro Sula en los próximos días

Según pronósticos de Copeco, aún se espera el ingreso de varios frentes fríos: dos durante enero y al menos tres en febrero, lo que mantendrá bajas temperaturas, especialmente en horas de la madrugada y la noche.
Aunque se prevé una leve mejoría del clima con mayor presencia de sol, la sensación térmica seguirá siendo baja debido a los vientos polares del norte que predominan en el territorio nacional.
Una nueva masa de aire frío ingresará al país el jueves por la tarde-noche y podría ser de igual o mayor intensidad que la actual, provocando lluvias, chubascos y un descenso adicional de las temperaturas.
Ciudades como San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa, La Ceiba y Roatán figuran entre las más afectadas por el actual frente frío, con mínimas que podrían llegar hasta los 16 grados centígrados.
En San Pedro Sula, las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 y 17 grados, un nivel inusual para la zona norte, lo que incrementa el riesgo para poblaciones vulnerables.
Copeco investiga reportes extraoficiales sobre posibles casos de hipotermia en personas en situación de calle, una condición que se ha presentado en años anteriores durante eventos de bajas temperaturas.
Las autoridades recomiendan abrigar adecuadamente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como evitar el uso de braseros o carbón en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.
Pescadores artesanales del litoral atlántico y del departamento de Cortés fueron alertados ante el incremento de vientos del norte y oleaje picado, condiciones que representan alto riesgo para embarcaciones pequeñas.
Copeco mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas e insta a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales ante el ingreso de nuevos frentes fríos al país.
El clima frío continuará afectando a San Pedro Sula y gran parte del país durante las próximas semanas. Copeco recuerda que la temporada fría en Honduras se extiende oficialmente desde el 1 de diciembre hasta la segunda semana de marzo.