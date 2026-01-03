  1. Inicio
Menor concurrencia marca el retorno de viajeros en la Gran Central de Buses

La Gran Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula, norte de Hondura, registra menor afluencia de viajeros en Navidad y Año Nuevo por desempleo e incertidumbre política.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 11:35 -
  • Kleymer Baquedano
La Gran Central Metropolitana de Buses, ubicada en la salida sur de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, ha registrado desde ayer, viernes 2 de enero de 2026, un mayor movimiento de pasajeros. Sin embargo, la afluencia es menor en comparación con años anteriores y se prevé que continúe este fin de semana, debido al retorno de ciudadanos que viajaron a sus lugares de origen para celebrar el fin de año.

En la terminal de buses convergen las rutas interurbanas y algunas urbanas, la circulación mensual de viajeros promedio es de un millón de personas, sin embargo, solo en los días de Navidad y fin de año se logra alcanzar 1.3 millones de viajeros, de acuerdo a datos oficiales de la terminal de años anteriores.

Actualmente, en la terminal operan 86 empresas de transporte interurbano,15 de transporte urbano y cuatro de transporte internacional.

Las primeras unidades salen a las 4:00 am y las empresas que operan las rutas más largas, sus últimas salidas son a las 5:00 pm. Las empresas logran cubrir los principales municipios del país y cada media hora salen unidades con capacidad de hasta 54 asientos.

LA PRENSA conversó con encargados de la venta de boletos, quienes manifestaron que ya el movimiento de pasajeros en la época de Navidad y fin de año ha ido bajando año con año. "Ya no es como antes que se amontonaban los viajeros, como no hay fuentes de trabajo", lamentó Pedro Álvarez, de la empresa Tima con rutas a Río Lindo, San Buena Aventura, Cañaveral, Peña Blanca, Los Naranjos y El Mochito.

Mariela Sierra, de la empresa Diana Express, con rutas Tela- La Ceiba, comentó que la falta de empleo y la incertidumbre política provocó que muchas personas decidieran no viajar, lo que hizo que muchas unidades se fueran a medio llenar. "Este año ha estado fatal, por el cierre de maquilas, la falta de trabajo y porque no se sabía que iba a pasar en la política", enfatizó.

De acuerdo con encargados de otras empresas, Liberteño, que cubría la ruta hacia La Libertad, Comayagua, cerró operaciones a mediados de 2025. Aseguraron que la situación del sector es complicada, ya que además de la baja en la afluencia de pasajeros, los costos de mantenimiento de las unidades son elevados y enfrentan el incremento de la delincuencia.

La Gran Central Metropolitana de Buses, con 19 años de operación, se ha quedado pequeña para la demanda de viajeros urbanos e interurbanos. Expertos han señalado la necesidad de construir al menos dos terminales adicionales.

La Gran Central Metropolitana de Buses cuenta con un área comercial integrada por 300 negocios que ofrecen una variedad de productos y servicios. Funcionan diez tiendas anclas y un centro de comidas con 25 restaurantes.

Hay un tráfico de viajeros fijo, es decir, personas que entran y salen por esta terminal todos los días, pero la mayoría son viajeros esporádicos que viajan hacia diferentes zonas del país.

En el recinto operan unas 25 tiendas de ropa y calzado, establecimientos por departamento, comercios de electrodomésticos y tecnología, ventas de útiles escolares y joyerías, además de agencias de viaje y bancos. También dispone de un área de salud con laboratorios y clínicas.

Los comerciantes han implementado ofertas y promociones para impulsar las ventas, aunque algunos señalaron que este año los ingresos han sido más bajos.

