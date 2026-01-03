Menor concurrencia marca el retorno de viajeros en la Gran Central de Buses

LA PRENSA conversó con encargados de la venta de boletos, quienes manifestaron que ya el movimiento de pasajeros en la época de Navidad y fin de año ha ido bajando año con año. "Ya no es como antes que se amontonaban los viajeros, como no hay fuentes de trabajo", lamentó Pedro Álvarez, de la empresa Tima con rutas a Río Lindo, San Buena Aventura, Cañaveral, Peña Blanca, Los Naranjos y El Mochito.