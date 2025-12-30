Vendedores se levantan entre escombros y hollín para reconstruir el mercado Medina

El fuego se llevó el esfuerzo de varias familias sampedranas, pero no la esperanza de resurgir. El devastador incendio que afectó decenas de locales en el mercado Medina-Concepción dejó a la comunidad con pérdidas materiales significativas, pero con la determinación de seguir adelante.
Este 31 de diciembre, las labores de limpieza continúan a paso firme, con vendedores y vecinos trabajando sin descanso para recuperar la normalidad en la zona.
La escena en el mercado todavía muestra escombros, hollín y humo, recordando la magnitud del siniestro que sacudió a San Pedro Sula.
A pesar de la tristeza y la pérdida, algunos vendedores decidieron instalar puestos improvisados para continuar con sus actividades.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se encuentra trabajando en la zona para restablecer el suministro eléctrico.
Desde tempranas horas de este 31 de diciembre, los técnicos realizan maniobras que permitirán poco a poco que los negocios puedan retomar sus operaciones.
Entre los escombros se pueden ver edificaciones dañadas y restos de mercadería que alguna vez significaron la esperanza de cada familia.
Sin embargo, el ánimo de los afectados no ha disminuido y varios han comenzado a reorganizar lo que quedó.
Organizaciones locales se han sumado a las labores de limpieza, ofreciendo apoyo en la remoción de escombros y en la recolección de materiales que aún puedan salvarse. La solidaridad se ha convertido en un pilar clave para afrontar la emergencia.
El olor a humo aún permanece en el aire, y el hollín cubre gran parte de los puestos. Aun así, los comerciantes aseguran que este escenario no les roba la esperanza de algo mejor en 2026.
Aunque el incendio dejó pérdidas significativas, también reveló la fuerza de los sampedranos que no se dejan vencer. En medio de escombros, hollín y humo, el mercado Medina-Concepción empieza a dar señales de renacer.