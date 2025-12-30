  1. Inicio
Vendedores se levantan entre escombros y hollín para reconstruir el mercado Medina

El olor a humo aún permanece en el aire y el hollín cubre gran parte de los puestos. Aun así, los comerciantes aseguran que este escenario no les roba la esperanza de algo mejor en 2026.

1 de 12

El fuego se llevó el esfuerzo de varias familias sampedranas, pero no la esperanza de resurgir. El devastador incendio que afectó decenas de locales en el mercado Medina-Concepción dejó a la comunidad con pérdidas materiales significativas, pero con la determinación de seguir adelante.

 Foto: La Prensa
2 de 12

Este 31 de diciembre, las labores de limpieza continúan a paso firme, con vendedores y vecinos trabajando sin descanso para recuperar la normalidad en la zona.

 Foto: La Prensa
3 de 12

La escena en el mercado todavía muestra escombros, hollín y humo, recordando la magnitud del siniestro que sacudió a San Pedro Sula.

 Foto: La Prensa
4 de 12

A pesar de la tristeza y la pérdida, algunos vendedores decidieron instalar puestos improvisados para continuar con sus actividades.

 Foto: La Prensa
5 de 12

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se encuentra trabajando en la zona para restablecer el suministro eléctrico.

 Foto: La Prensa
6 de 12

Desde tempranas horas de este 31 de diciembre, los técnicos realizan maniobras que permitirán poco a poco que los negocios puedan retomar sus operaciones.

 Foto: La Prensa
7 de 12

Entre los escombros se pueden ver edificaciones dañadas y restos de mercadería que alguna vez significaron la esperanza de cada familia.

 Foto: La Prensa
8 de 12
9 de 12

Sin embargo, el ánimo de los afectados no ha disminuido y varios han comenzado a reorganizar lo que quedó.

 Foto: La Prensa
10 de 12

Organizaciones locales se han sumado a las labores de limpieza, ofreciendo apoyo en la remoción de escombros y en la recolección de materiales que aún puedan salvarse. La solidaridad se ha convertido en un pilar clave para afrontar la emergencia.

 Foto: La Prensa
11 de 12

El olor a humo aún permanece en el aire, y el hollín cubre gran parte de los puestos. Aun así, los comerciantes aseguran que este escenario no les roba la esperanza de algo mejor en 2026.

 Foto: La Prensa
12 de 12

Aunque el incendio dejó pérdidas significativas, también reveló la fuerza de los sampedranos que no se dejan vencer. En medio de escombros, hollín y humo, el mercado Medina-Concepción empieza a dar señales de renacer.

 Foto: La Prensa
